Этот шаг был предпринят после того, как США установили контроль над некоторыми продуктами, особенно в отношении чипов, которые могут быть использованы Китаем в военных целях.

Китай на конец 2023 года ввел дополнительный экспортный контроль на важнейшие технологии, что отражает обострение технологической конкуренции с Соединенными Штатами и их союзниками. Под экспортный контроль попадают такие технологии, как лазерные радары, беспилотники и биотехнологическая продукция.

реклама

Этот шаг следует за тенденцией усиления экспортных ограничений на некоторые продукты, особенно на те, которые связаны с передовыми чипами искусственного интеллекта. Китайское правительство опасается того, что страны запада потенциально могут применить устройства в военных конфликтах или даже против самого Китая. Обновленный каталог технологий, на которые распространяются запреты и ограничения на экспорт, был совместно опубликован 21 декабря 2023 года Министерством науки и технологий и Министерством торговли Китая и вступил в силу немедленно.

Это событие произошло после того, как в июле 2023 года Пекин ввел ограничения на экспорт соединений галлия и германия в отместку за меры, направленные против китайской полупроводниковой промышленности. В ноябре 2023 года Пекин также ввел ограничения на другой важнейший минерал - графит, податливую форму углерода, широко используемую в батареях электромобилей, полупроводниках и ядерных реакторах.

Теперь Китай заявил, что последние меры экспортного контроля направлены на обеспечение национальной безопасности, защиту общественных интересов и поддержание общественной морали. Помимо этих важнейших целей, заявленные причины введения контроля включают в себя защиту здоровья и безопасности людей, животных и растений, учет экологических факторов, а также обеспечение соответствия внутреннему законодательству и международным договорам.

Китай, на долю которого приходится более 70% мирового производства редкоземельных металлов, имеющих решающее значение для электронного и военного оборудования, продолжает подвергать экспортному контролю технологии, связанные с их добычей, обработкой и использованием. В уведомлении прямо подчеркивается включение в систему управления экспортным контролем технологий двойного назначения, имеющих военное и гражданское применение.

По сравнению со списком 2020 года были добавлены новые технологические категории, включающие лазерные радары, гибридизацию сельскохозяйственных культур, клонирование человеческих клеток, редактирование генов и обработку сыпучих грузов. Особые ограничения распространяются на лазерные радары с определенной мощностью, длительностью импульса, дальностью обнаружения, точностью или разрешением. Глубокоультрафиолетовые лазеры и важнейшие монокристаллы также остаются под ограничениями. Список еще более расширяет существующие категории, в частности, в области технологий беспилотных летательных аппаратов, охватывая системы управления полетом БПЛА, алгоритмы и программное обеспечение для автономной навигации, планирования траектории и обхода препятствий.

Взаимное введение экспортного контроля подчеркивает углубление масштабов соперничества между Соединенными Штатами и Китаем. Затянувшееся соперничество между этими двумя странами охватывает различные геополитические вопросы, включая Тайвань, Южно-Китайское море и проблемы, связанные с соблюдением Китаем прав человека, но не ограничиваясь ими. Этот обширный спектр разногласий на конец декабря 2023 года отражает сложный ландшафт, в котором две крупнейшие экономики мира борются за глобальное лидерство. По мере того как разворачивается это соперничество, экспортный контроль и протекционистская политика становятся все более заметными элементами в запутанной динамике отношений между США и Китаем.

Китай пообещал повысить самообеспеченность чипами, вливая в этот сектор значительные государственные средства. Первоначально основное внимание уделяется замене комплектующих и оборудования для зрелых литейных процессов внутри страны, причем приоритет отдается замене старых технологий, поставляемых из-за рубежа, ввиду относительной легкости их замены.