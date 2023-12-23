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devchidable
L3Harris улучшит обслуживание и поддержку парка самолетов C-5 Galaxy в ВВС США
Компания L3Harris предложила решение для усиления парка самолетов C-5 Galaxy в ВВС США путем стратегического сотрудничества и технического обслуживания

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Самолеты C-5 Galaxy от Lockheed Martin эксплуатируются уже почти полвека и являются основой материально-технического обеспечения ВВС США. Однако эти устаревшие самолеты требуют огромного количества технического обслуживания и поддержки, что на 23 декабря 2023 года требует обширной цепи поставок. Чтобы сделать эту систему более управляемой и устойчивой, компания L3Harris заключит контракт на устранение узких мест и рационализацию процесса.

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L3Harris планирует повысить готовность парка C-5 Galaxy в ВВС США, состоящего из 52 самолетов. Будучи самым большим самолетом в арсенале ВВС, C-5 требует тщательного технического обслуживания и модернизации, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. С этой целью компания выступит в качестве стратегического партнера для решения сложных задач, связанных с его поддержанием.

Согласно отчету GlobalData, компания Lockheed Martin поставляла C-5 Galaxy в ВВС США в период с 1970 по 2012 год. Для этого L3Harris уже создала в Вако сервисные центры по техническому обслуживанию, модификации и покраске C-5. Но теперь компания планирует сотрудничать с международным аэропортом Гриффисс в Риме, штат Нью-Йорк, чтобы расширить эти возможности. Расширение планируется после получения контракта ВВС США на дополнительные возможности по обслуживанию самолетов C-5. Для того чтобы устранить возможные риски в цепочке поставок, связанные с большим количеством деталей, необходимых для поддержания C-5, L3Harris намерена использовать упреждающий подход, сотрудничая с промышленностью для создания надежной системы управления логистикой. Это поможет снизить риски и повысить эффективность деятельности складов C-5.

L3Harris приступила к реализации плана по расширению штата сотрудников в регионе. Цель состоит в том, чтобы иметь квалифицированную и легкодоступную команду для поддержки деятельности склада C-5. Такой подход к подбору персонала является стратегическим и позволяет L3Harris мобилизовать ресурсы для поддержки первого прибытия самолета.

Получив контракт, компания L3Harris намерена предоставить решение по техническому обслуживанию C-5 для ВВС США с низким уровнем риска. Решение будет основано на глубоком знании технологий, специфичных для C-5, владении двумя покрасочными установками, существующих отношениях с ВВС США по поддержке C-5 и инфраструктуре, готовой к немедленному исполнению.

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L3Harris, в партнерстве с промышленными партнерами и при поддержке властей штата и округа, планирует создать свой складской потенциал как важнейший элемент, способствующий эксплуатации и обслуживанию платформы C-5 ВВС США. Это сотрудничество закладывает основу для повышения возможностей и готовности парка самолетов C-5 ВВС США.

#сша #технологии #военные технологии #devchidable #ввс сша #lockheed martin #l3harris #c-5 galaxy
Источник: airforce-technology.com
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