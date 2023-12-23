Издательство Mytona в новом обращении к игрокам прояснило дальнейшую судьбу провального постапокалиптического сетевого шутера The Day Before от уже закрывшейся студии Fntastic.

В начале декабря 2023 года в Steam появился онлайн-экшен The Day Before на зомби-тематику. Однако было очевидно, что игра на движке Unreal Engine от разработчика Fntastic вышла в нерабочем состоянии. Через несколько дней после запуска игровая студия объявила о прекращении своей деятельности. Тогда она заявила, что у них нет финансирования для продолжения работы над обновлением игры.

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В то время как разработчик, возможно, прекратил свою деятельность, сама игра оставалась доступной для оставшихся игроков. Steam-ключи для The Day Before продавались на сером рынке от 20 тыс. рублей по причинам, известным только тем, кто выставлял их на продажу, и тем, кто их покупал.

Однако, похоже, что все нынешние геймеры больше не смогут играть в эту игру, по крайней мере, в официальном качестве. 22 декабря 2023 года официальный аккаунт на платформе X игры The Day Before объявил, что серверы игры будут закрыты через месяц т.е. 22 января 2024 года.





В сообщении X говорится, что компания Mytona, которая была основным инвестором игры, сотрудничает с Valve для обеспечения возврата средств всем покупателям игры. В сообщении добавляется, что все оставшиеся игроки, которые не получили свои деньги обратно, получат возврат от Steam в инициативном порядке.

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Перед тем как разработчик объявил о закрытии проекта, The Day Before получила одни из худших отзывов за всю историю коммерческих игр для ПК. Издание IGN поставил ей 1 балл из 10, а рецензент заявил, что это легко одна из худших игр, в которые он когда-либо играл. Рецензия GamesRadar гласила о том, что ваш мозг заслуживает лучшего, чем это, так что не подпускайте к нему этот ходячий труп игры.