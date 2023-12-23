Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Серверы The Day Before будут закрыты 22 января 2024 года, Steam вернет деньги
Издательство Mytona в новом обращении к игрокам прояснило дальнейшую судьбу провального постапокалиптического сетевого шутера The Day Before от уже закрывшейся студии Fntastic.

реклама

В начале декабря 2023 года в Steam появился онлайн-экшен The Day Before на зомби-тематику. Однако было очевидно, что игра на движке Unreal Engine от разработчика Fntastic вышла в нерабочем состоянии. Через несколько дней после запуска игровая студия объявила о прекращении своей деятельности. Тогда она заявила, что у них нет финансирования для продолжения работы над обновлением игры.

реклама

В то время как разработчик, возможно, прекратил свою деятельность, сама игра оставалась доступной для оставшихся игроков. Steam-ключи для The Day Before продавались на сером рынке от 20 тыс. рублей по причинам, известным только тем, кто выставлял их на продажу, и тем, кто их покупал.

Однако, похоже, что все нынешние геймеры больше не смогут играть в эту игру, по крайней мере, в официальном качестве. 22 декабря 2023 года официальный аккаунт на платформе X игры The Day Before объявил, что серверы игры будут закрыты через месяц т.е. 22 января 2024 года.


В сообщении X говорится, что компания Mytona, которая была основным инвестором игры, сотрудничает с Valve для обеспечения возврата средств всем покупателям игры. В сообщении добавляется, что все оставшиеся игроки, которые не получили свои деньги обратно, получат возврат от Steam в инициативном порядке.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Перед тем как разработчик объявил о закрытии проекта, The Day Before получила одни из худших отзывов за всю историю коммерческих игр для ПК. Издание IGN поставил ей 1 балл из 10, а рецензент заявил, что это легко одна из худших игр, в которые он когда-либо играл. Рецензия GamesRadar гласила о том, что ваш мозг заслуживает лучшего, чем это, так что не подпускайте к нему этот ходячий труп игры.

#steam #игра #devchidable #игровые новости #the day before #сервера #закрытие серверов
Источник: ign.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай вводит более строгий контроль за экспортом лазерных радаров и беспилотников
Pornhub заплатит почти $2 млн за расследование своих связей с торговлей людьми
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
2
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
9
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
1
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
+
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
6
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
5
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
2
Процессоры Intel 15-го поколения Arrow Lake и AMD Ryzen 9000 Zen 5 выйдут в 3-м квартале 2024 года
17
Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
1
Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров
+
На боевом счету дрона-камикадзе "Ланцет" появился бронекатер "Гюрза"
1
В Чили прибывают зеркальные сегменты крупнейшего в мире оптического телескопа
+
Defence24: Польша ведёт переговоры о покупке самолётов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye
2

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
124
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
132
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
112
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
67
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
6
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
13
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
3
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
11

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
12:57
В Йемене началась всеобщая мобилизация Хуситов, для отправки бойцов в сектор Газа. Также Хуситы начали минировать Красное море, так что Суэцкий канал скоро останется без транзитных кораблей и власти ...
Израиль вынужден свернуть наземную операцию в секторе Газа
century84
12:57
Мама́й — беклярбек и темник Золотой Орды. Помнят, шельмы, своё прошлое, кому принадлежали.
На Украине впервые показали морской дрон-камикадзе "Козак Мамай" и назвали его самым быстрым
Дмитрий Владимирович
12:57
Так игры на торрент ах и качаю на консоль ps4😂😂😂
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Прямоточный Аудиофил
12:56
Дедуль, я не знаю зачем ты в молодости забил себе в головёнку гвоздь, но результат, как говорится, налицо.
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
Дмитрий Владимирович
12:56
Зачем покупать игры когда есть торрент? Так же PS4 взломанные не кто не отменял 😁
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Артём Николаев
12:55
Разъем для карт никогда не вернут т.к. исчезнет возможность продавать эту память на порядок дороже. Все хейтят Эпл, но в итоге повторяют их бизнес схемы, от исчезновения миниджека до отсутствия зарядк...
Что меня раздражает в современных смартфонах
ЧатоБот_1
12:54
Он же мазохист, а здесь его всяк походя пнёт або мордой в стенку впечатает.
Израиль вынужден свернуть наземную операцию в секторе Газа
OgoGoLog
12:53
В отличии от украинских дипломатов, российские имеют такой навык, как умение договариваться. ХАМАС против РФ уж точно ничего не имеет. На твоей Украине такое могут? Или только клянчить и ныть о "тяжел...
Израиль вынужден свернуть наземную операцию в секторе Газа
ЧатоБот_1
12:51
А вот и оголодавший Стрингоносец_с_котомкой пожаловал за дневной порцией цобачьих ху...шек. Ты их варишь или коптишь, хэндикап? Только сырыми их не глотай с голодухи, Трусикер, это не суши какие-нибуд...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
OgoGoLog
12:50
Для тебя же есть уаоверы, чего бы тебе туда не уйти? P.S. Как же ты быстро поверил нонейму из интернета, лишь за то, что его точка зрения хоть частично совпадает с твоей. Ясно, почему в своих страничн...
Израиль вынужден свернуть наземную операцию в секторе Газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем