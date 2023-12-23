Инсайдер Эван Бласс, который выкладывает достоверную информацию о новых Android-смартфонах, раскрыл характеристики и дизайн Samsung Galaxy S24.

Компания Samsung обычно представляет свои новые смартфоны премиум-класса серии Galaxy S в начале года. По мере приближения первого мероприятия Unpacked в 2024 году появляются слухи и утечки о линейке Galaxy S24. Следующее мероприятие Unpacked южнокорейского технологического гиганта запланировано на 17 января 2024 года. Ожидается, что на нем Samsung представит три модели этой линейки - Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.

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Согласно отчету издания The Verge, утечка Эвана Бласса произошла на платформе X, чтобы поделиться спецификацией всей линейки Galaxy S24. Пост, который уже удален с сайта микроблогов, раскрывает аппаратные компоненты всех моделей смартфонов предстоящей серии Galaxy S24. На некоторых рынках, таких как США, Канада и Китай, эти телефоны будут оснащены Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. В то же время на других рынках Samsung может использовать свой собственный чипсет Exynos 2400 для питания смартфонов.

Ожидается, что базовый Samsung Galaxy S24 оснастят 6,2″ AMOLED-дисплеем с разрешением 2x FHD, 50 Мп основной камерой (с поддержкой записи видео в формате 8K), 30-кратным космическим зумом и 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб или 256 Гб накопителем на выбор. Смартфон может быть оснащен батареей емкостью 4 тыс. мАч, которая, вероятно, будет достигать 50% заряда за 30 мин.

Между тем, модель Galaxy S24+ будет поставляться с аналогичной системой камер. Однако смартфон может получить более крупный 6,7″ AMOLED-дисплей 2x QHD+, более емкий аккумулятор на 4,9 тыс. мАч (заряжается до 65% за 30 мин), а также 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб или 512 Гб хранилища.

С другой стороны, самая дорогая модель Galaxy S24 Ultra может получить титановый корпус, как у iPhone 15 Pro Max 2023 года. Смартфон может иметь такие же параметры оперативной памяти и хранилища, как и S24+. Однако вариант Ultra будет оснащен более совершенной системой камер, которая может включать в себя основной объектив на 200 Мп, 10-кратное квадротелеобъектив и 100-кратный зум. Samsung Galaxy S24 Ultra также может получить 6,8″ AMOLED-дисплей 2x QHD+ и аккумулятор емкостью 5 тыс. мАч.

Также ожидается, что все три модели будут поддерживать яркость дисплеев до 2 600 нит, водонепроницаемость по стандарту IP68. Однако, как и в предыдущих линейках, перо S Pen может остаться эксклюзивом для S24 Ultra.

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Предстоящие смартфоны Galaxy S24 могут напоминать дизайн предыдущей линейки S23, а модель Ultra может быть оснащена полностью плоским экраном. Также ожидается, что компания Samsung интегрирует в серию S24 свою систему генеративного ИИ Gauss. Вместо того чтобы полагаться на облачный доступ, система ИИ может выполнять процессы GAI на устройстве, которые поддерживаются новейшим чипсетом Snapdragon.