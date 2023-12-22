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devchidable
Ученые подтвердили, что многие кошки играют в мяч как и собаки
Оказалось, что кошки тоже любят играть в «принеси мяч».

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Кошки имеют репутацию замкнутых (некоторые даже говорят, что ленивых), но новое исследование показало, что они взаимодействуют со своими хозяевами удивительным образом. То, что ученые обнаружили, также показывает, насколько важным может быть такое взаимодействие для благополучия кошек.

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Сообщается, что поведение, связанное с поиском пищи, у домашних кошек встречается чаще, чем приход по зову, мяуканье по команде или игры. Возможно, существуют и породные различия в поведении, связанном с поиском добычи (по крайней мере, среди чистокровных пород). Например, сиамские кошки и их межпородные вариации известны как искусные ловцы.

Ученые хотели узнать больше о том, как и почему кошки приходят за добычей. В ходе онлайн-опроса они расспросили владельцев кошек, которые играют в мяч, об этом поведении. Почти все эти кошки 94,4% не были обучены игре в мяч, и большинство из них были молодыми (менее года), когда их хозяева впервые заметили. На момент проведения исследования эти кошки в среднем играли в мяч около четырех лет. Однако разброс был очень велик: некоторые из них были новичками, а другие играли в фетч всю свою жизнь.

Исследователи выяснили, что кошки предпочитают контролировать процесс игры в мяч. По словам хозяев, те кошки, которые обычно инициируют игры с мячом, проявляют больше энтузиазма. Эти кошки проводили больше сеансов игры в мяч в месяц и чаще доставали предмет за один сеанс игры. Большинство кошек в выборке были смешанных пород, 86%. Среди чистокровных пород чаще всего встречались сиамские, 22,5 %, что подтверждает их репутацию ловцов.

Кошки-ловеласы предпочитали играть в мяч с игрушками, такими как имитация мышей и кошачья мята. Но они также использовали окружающую обстановку по максимуму и случайно подбирали такие предметы, как скомканная бумага, резинки для волос или крышки от бутылок. В целом владельцы отмечали значительные различия в поведении кошек. Некоторые кошки сначала приносят предмет хозяину, а другие реагируют на то, что хозяин первым бросает им предмет. Некоторые кошки приносят предмет только наполовину. Некоторые кошки привередливы к предметам, с которыми хотят играть, а некоторые будут играть в мяч только в определенное время или в определенных местах дома (например, на лестнице).

Хозяевам важно выделять время для игр с кошкой каждый день. Коротких игр несколько раз в день вполне достаточно - и это не обязательно должна быть игра в мяч. Если кошкам нравится играть в фетч на своих условиях, то это, вероятно, относится ко всем видам игр. Как правило, они предпочитают игрушки, которые имеют признаки добычи - например, игрушки, которые могут сломаться или разлететься на части, или которые двигаются нестабильно (как игрушки на палочке).

Владельцы могут узнать и понять, что означают поведенческие сигналы кошки во время игры. Когда кошка хочет, чтобы хозяин поиграл с ней, она может принести игрушку хозяину или сесть рядом с игрушкой и выжидающе уставиться на хозяина. Примеры поведения, свидетельствующие о том, что кошка хочет прекратить игру, - лечь, уйти с места или перестать гоняться за брошенной игрушкой.

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В случае если хозяева умеют читать и интерпретировать язык тела своей кошки и знают, когда следует начать или закончить сеанс игры, кошка получит удовольствие от этого занятия и в будущем сможет открыть для себя больше возможностей для игры.

#devchidable #ученые #исследование #кот #кошки #коты #домашнее животное #домашняя кошка #млекопитающее семейства кошачьих
Источник: nature.com
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