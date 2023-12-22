Компания Infinix выпускает не только смартфоны. Сейчас она выпустила ноутбук Inbook Y2 Plus, который будет сочетать невысокую цену и неплохие характеристики.

Компания Infinix расширила линейку ноутбуков, представив свою новинку - Inbook Y2 Plus. Ноутбук, по словам разработчиков, предлагает премиальный дизайн и компактный форм-фактор. Что касается характеристик, то ноутбук оснащен процессором Intel Core 11-го поколения, SSD-накопителем емкостью до 1 Тб и аккумулятором емкостью 50 Втч.

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Infinix запустила ноутбук по стартовой цене $360 и предлагает его в трех цветовых вариантах - серебристом, сером и синем. Infinix Inbook Y2 Plus будет доступен для покупки через Flipkart.

Infinix Inbook Y2 Plus оснащен процессором Intel Core 11-го поколения в паре с накопителем объемом до 1 Тб. Он оснащен аккумулятором емкостью 50 Втч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт по технологии PD 3.0. Кроме того, разработчики утверждают, что ноутбук обеспечивает до 10 часов работы в интернете, а также поддерживает функцию быстрой зарядки от Type-C до Type-C, которая заряжает 75% батареи всего за 60 сек.

Inbook Y2 Plus оснащен 15,6″ дисплеем с разрешением FHD, а также стереофоническим объемным звуком через двойные динамики. Возможности подключения включают USB-C, USB 3.0, HDMI, слот для карт памяти SD, а также 3,5-мм разъем для гарнитуры и микрофона.