Американская компания Hyperloop One, специализировавшаяся на технологиях высокоскоростного транспорта вообще и концепции вауумных поездов в частности, прекратит свою деятельность 31 декабря 2023 года.

Компания Hyperloop One, когда-то считавшаяся будущим транспорта, собирает чемоданы. Согласно сообщению, занимающаяся высокоскоростными грузоперевозками компания, прекратит свою деятельность к концу 2023 года.

реклама

Со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, в сообщении издания Bloomberg говорится, что Hyperloop One не удалось выиграть ни одного контракта на строительство работающей гиперпетли. В 2020 году компания из Лос-Анджелеса осуществила первую в мире пассажирскую поездку на сверхскоростной левитирующей капсуле. Как сообщается, 31 декабря 2023 года компания распродаст оставшиеся активы и прекратит трудовые отношения с оставшимися работниками.

Hyperloop One построила небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса для разработки своей транспортной технологии и некоторое время носила название Virgin Hyperloop One в честь компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin.

Virgin сняла свой бренд после того, как в 2022 году стартап решил сосредоточиться на перевозке грузов, а не людей. Hyperloop One была основана в 2014 году, и помимо Брэнсона ее поддержала судоходная компания DP World из Объединенных Арабских Эмиратов.

В системе Hyperloop капсула перевозит людей на очень высоких скоростях, а технология магнитной левитации позволяет передвигаться практически бесшумно. Утверждается, что поездка между Нью-Йорком и Вашингтоном займет всего 30 мин - в два раза быстрее, чем коммерческий реактивный самолет, и в четыре раза быстрее, чем высокоскоростной поезд.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Илон Маск возродил интерес к этой технологии в 2013 году, описав принцип работы современной системы Hyperloop. Его собственное предприятие по прокладке тоннелей The Boring Company стремится использовать аналогичную технологию для перевозки пассажиров в капсулах по междугородней системе подземных вакуумных труб, известной как гиперпетля.