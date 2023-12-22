Издание Game Informer опубликовало превью Final Fantasy VII Rebirth.

Новый взгляд на игру Final Fantasy 7 Rebirth дает более четкое представление о том, как будет работать исследование и какой новый контент будет добавлен в игровой мир.

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Вторая часть ремейка Final Fantasy 7 от Square Enix все ближе к дате релиза 29 февраля 2024 года, и новое превью проясняет ряд вопросов, о которых спрашивали фанаты, в плане того, как именно она обновит оригинал.

Final Fantasy 7 Remake была хорошо принята, когда вышла в 2020 году, и, как и та игра, Rebirth станет эксклюзивом для PlayStation 5, но было неясно, насколько сильно она будет отличаться от оригинала, учитывая, чем закончился Remake. Согласно новому превью от издания Game Informer, в Rebirth будет огромный мир с достаточным количеством дополнительных миссий, чтобы игра могла длиться 100 часов и более.





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Режиссер Наоки Хамагучи предполагает, что основная сюжетная линия будет длиться около 40 часов, а побочный контент составит около 80% контента, основанного на исследовании.