В Bethesda поблагодарили игроков и рассказали о будущем игры Starfield.

С начала 2024 года Starfield будет получать крупное расширение каждые шесть недель. Разработчики из Bethesda рассказали о своем первом платном DLC.

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Что бы геймеры ни думали о Starfield, все сходятся в одном: со временем игра почти наверняка станет лучше, когда фанаты смогут легко добавлять в нее свои собственные моды. До этого еще далеко, но разработчики уже рассказали о своих планах на новый год, включая регулярную серию бесплатных обновлений и платное расширение Shattered Space.

Первое бесплатное обновление выйдет в феврале 2024 года, а затем будет выходить примерно каждые шесть недель, и каждое из них будет включать новый контент, обновления функций, улучшение качества игры и исправление ошибок. Разработчики уже сообщила о новых способах передвижения, но пока неясно, имеются ли в виду наземные транспортные средства, космические корабли или что-то другое.

Уже подтверждены такие возможности, как карты городов и расширенная кастомизация кораблей, включающая внутреннюю отделку. Также в игре появятся более детальные настройки сложности, позволяющие изменять количество переносимых предметов, урон корабля, количество денег и так далее.

Официальная поддержка модов до сих пор не определена, но Bethesda утверждает, что с начала 2024 года появится новый экспортер и Creation Kit, которые должны сделать возможным создание модов. Что касается Shattered Space, то конкретных подробностей нет, но в нем будет новый сюжетный контент, новые локации, новое снаряжение и многое другое.





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В блоге, сообщающем об этой новости, Bethesda заявляет, что с сентября 2023 года в игру сыграли 13 млн человек, что подтверждает, что это самый крупный запуск в их истории. Однако количество проданных копий не указывается, поскольку в это число входит и использование Game Pass. Также утверждается, что среднее время игры игроков составляет 40 ч, что кажется очень высоким и, вероятно, подразумевает, что некоторые геймеры играли в игру сотни часов, чтобы компенсировать тех, кто потратил лишь несколько часов.