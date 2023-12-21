Американское космическое агентство НАСА в рамках тестирования технологий потоковой передачи данных впервые отправило на Землю видео в формате Ultra HD из глубокого космоса.

Кошки участвуют в освоении космоса с самого начала, хотя их участие в этом процессе ограничено. В 1963 году французская космическая программа запустила кошку по имени Фелисетт на суборбитальной ракете. Теперь кошки снова становятся вехами в гонке за космос, на этот раз в виде 15-сек видео, переданного с расстояния в миллионы км.

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В октябре 2023 года НАСА запустило космический аппарат Psyche, который отправится к одноименному астероиду с высоким содержанием металлов. Пока его там нет, но космический аппарат занят наукой. Среди многочисленных обязанностей аппарата - тестирование нового класса технологий лазерной связи космического базирования, призванных улучшить устаревшую сеть связи в дальнем космосе. НАСА только что провело первое испытание, и оно прошло с большим успехом.

В демонстрации технологии оптической связи в глубоком космосе НАСА использовало кодированный лазер ближнего инфракрасного диапазона для передачи видео высокой четкости с космического аппарата Psyche на Землю. Пройдя расстояние в 31 млн км, луч был принят телескопом Хейла в Паломарской обсерватории Калтеха. Затем видео было передано в JPL, где наблюдателям показали 15 сек, как оранжевый кот-табби по кличке Тейтерс бегает вокруг лазерного луча.

На видео могло быть что угодно, ведь подобные тесты обычно включают в себя случайные пакеты данных, но команда хотела немного повеселиться. Поэтому один из сотрудников записал видео со своим собственным котом и загрузил его на космический корабль перед запуском. Хотя содержание видео, по общему признанию, глупое и, несомненно, милое, его успешная передача имеет важные последствия.





Сигнал был передан с максимальной скоростью 267 Мбит/с и может быть в 100 раз более эффективным, чем обычная радиосвязь. По мере продвижения к месту назначения космический аппарат будет проводить дополнительные тесты связи вплоть до орбиты Марса. Несмотря на невероятное расстояние, на котором находится космический аппарат, ученые JPL утверждают, что им удалось отправить данные быстрее, чем большинство наземных широкополосных соединений.

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По мере того как программа Artemis будет развиваться и человечество будет делать следующие шаги в Солнечной системе, связь, подобная этой, будет использоваться для передачи научных данных, аудио- и письменных сообщений, фотографий и видео высокой четкости с Луны, Марса и из других мест, но все это началось с кота Тейтерса.