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devchidable
Апелляция Apple об отсрочке запрета на продажу моделей часов отклонена
Apple не смогла добиться отсрочки запрета на импорт и продажу Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

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Комиссия по международной торговле США (FTC) отклонила ходатайство компании Apple об отсрочке надвигающегося запрета на ее часы. Часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 исчезнут с прилавков интернет-магазина 21 декабря 2023 года, а в розничных магазинах Apple они будут доступны до 24 декабря 2023 года. Запрет на импорт вступит в силу 26 декабря 2023 года.

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«По причинам, изложенным в заключении Комиссии, опубликованном одновременно с этим документом, Комиссия решила отклонить ходатайство Apple о приостановке действия постановлений об устранении недостатков в ожидании апелляции и/или в свете возможного прекращения работы правительства», - говорится в заявлении FTC.

Последним вариантом для Apple предотвратить запрет на импорт и продажу своих часов является обращение к президенту Байдену с просьбой наложить вето. Издание Bloomberg сообщило, что администрация следит за ситуацией с запретом Apple Watch, связанным с патентным спором Masimo. Хотя президент обладает правом остановить запрет, эти полномочия были переданы торговому представителю США.

Ранее на этой неделе компания Apple объявила о том, что изымает часы Watch Series 9 и Ultra 2 из своих магазинов в ответ на решение FTC, вынесенное в октябре 2023 года. Ведомство постановило, что часы Apple нарушают один из патентов компании Masimo. Запрет действует только на территории США. Сторонние ритейлеры, такие как Walmart, Best Buy, Target и другие, могут продолжать продавать часы, пока не закончатся их запасы.

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Гендиректор Masimo Джо Киани считает, что обновление ПО не поможет избежать запрета, так как их патенты связаны с аппаратным обеспечением, а не с программным. В своем интервью Киани заявил, что готов к урегулированию спора с Apple. Однако он отметил, что Apple пока не связывалась с ним. Хотя он не раскрыл сумму мирового соглашения, которого он добивается от Apple, Киани заявил, что будет сотрудничать с Apple.

#apple #умные часы #devchidable #masimo #watch series #watch ultra 2 #комиссия по международной торговле сша
Источник: businessinsider.com
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