Intel обязалась сократить расходы на $3 млрд в 2023 году и сэкономить от $8 млрд до $10 млрд к концу 2025 года.

Гигант по производству микросхем Intel сокращает новые рабочие места. В ходе последнего раунда компания увольняет 235 сотрудников. Это уже пятый раунд сокращений, объявленный компанией в 2023 году.

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Источники сообщают, что в 2024 году в Intel может произойти еще больше сокращений. В заявлении, поданном в государственные органы, компания сообщила, что планирует уволить 235 сотрудников своего научно-исследовательского центра в Фолсоме. Увольнения начнутся 31 декабря 2023 года и будут проходить в течение двух недель.

«Компания Intel стремится ускорить реализацию своей стратегии и одновременно сократить расходы за счет многочисленных инициатив, включая сокращение рабочих мест в некоторых подразделениях», - цитирует пресс-служба компании.

Возможно, в 2024 году будут проведены дополнительные сокращения, добавил представитель. В ходе предыдущих раундов сокращений компания ликвидировала 549 позиций в своем кампусе в Фолсоме, что составило чуть более 10% от общего числа сотрудников. Кампус использовался для различных научно-исследовательских работ, включая разработку твердотельных накопителей, графических процессоров, программного обеспечения и чипсетов. Сообщается также и о том, что компания может уволить до 20% сотрудников своих подразделений клиентских вычислений и центров обработки данных.

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В 2022 году Intel объявила о своей цели сократить расходы на $10 млрд к 2025 году за счет увольнений, сокращения рабочего дня и возможной продажи подразделений. На 21 декабря 2023 года в штате производителя чипов работает более 13 тыс. человек по всей Калифорнии. Производитель чипов заявил, что планирует сократить штат сотрудников, чтобы снизить расходы в условиях сложной макроэкономической ситуации.