Китайский бренд неттопов Geekom объявил о том, что привезет на CES 2024 новые продукты. Среди новинок компании будут мини-ПК с процессорами Ryzen 8000 Hawk Point.

Компания GEEKOM, признанный мировой лидер в области экологически чистых мини-ПК, объявляет о своем участии в выставке CES 2024.

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Имея два десятилетия опыта работы в отрасли, GEEKOM постоянно поставляет высококачественные мини-ПК, зарекомендовав себя как бренд, предлагающий надежные вычислительные решения. В преддверии выставки CES 2024 компания GEEKOM готовится продемонстрировать свои последние инновации. Помимо уже представленной разнообразной линейки мини-ПК, компания также пообещала выпустить на CES 2024 несколько новых интересных продуктов.

IT14 Pro

Первая новинка - IT14 Pro. Мини-ПК объемом 0,7 л будет оснащен процессором Intel Meteor Lake Core Ultra 7-155H, двухканальной оперативной памятью DDR5-5600 и двумя твердотельными накопителями. Созданный по новому 4-нм техпроцессу, чип Ultra 7 на 20% быстрее многоядерного процессора Intel Core i7-1360P прошлого поколения и обеспечивает достаточную производительность даже для самых требовательных задач. Также новый i-GPU Intel Arc обеспечивает прирост производительности до 90% по сравнению с i-GPU Intel Iris Xe Graphics eligible, установленным в предыдущих поколениях чипов Intel Core, позволяя пользователям более эффективно работать и играть. Кроме того, GEEKOM IT14 Pro оснащен нейронным процессором (NPU) с поддержкой ускорения искусственного интеллекта.

A8Max

GEEKOM выпустит первый в мире мини-ПК с чипом AMD Hawk Point Ryzen 8040, демонстрируя приверженность бренда к разнообразным и мощным вычислительным решениям. GEEKOM A8Max будет доступен в двух вариантах процессоров: Ryzen 7 8840HS и Ryzen 9 8940HS. Оба SoC оснащены NPU, предназначенным для работы с искусственным интеллектом, а их процессорные ядра Zen 4 и i-GPU Radeon 780M также оптимизированы для работы с ИИ.

APro8 Max

GEEKOM планирует представить новый мини-ПК, предназначенный для любителей игр. APro8 Max, оснащенный мощным процессором AMD Ryzen 8940H и дискретной видеокартой AMD RX 7600M XT. Графический процессор AMD RX 7600M XT по игровой производительности практически не уступает Nvidia GeForce RTX 4060, позволяя запускать самые графически требовательные AAA-игры на средних и высоких настройках качества. Технология AMD SmartShift динамически перераспределяет мощность между процессором Ryzen 8940H и графическим процессором RX 7600M XT.

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Эти все новинки способны установить новые стандарты производительности и визуальных возможностей. На выставке CES 2024 посетители смогут увидеть ошеломляющее количество технологических тузов от компании GEEKOM. Разработчики приглашают всех энтузиастов технологий и профессионалов индустрии ознакомиться с новым оборудованием на своем стенде.