Новинка получила название Exceria Plus G2 microSDXC 2 Тб. Прототип этой карты памяти производитель показывал осенью 2022 года.

Производитель устройств хранения данных компания Kioxia объявила о начале массового производства самой емкой в мире карты памяти microSD. EXCERIA PLUS G2, карта microSDXC емкостью 2 Тб, использует запатентованную технологию 3D флеш-памяти (BiCS FLASH).

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По словам разработчиков, им удалось уместить в карту microSD шестнадцать терабитных кристаллов флеш-памяти 3D NAND каждый из которых по 128 Гб, сохранив при этом спецификацию форм-фактора толщиной менее 0,8 мм.

EXCERIA PLUS G2 обеспечивает скорость чтения до 100 Мб/с и записи до 90 Мб/с. Это относит ее к категориям UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30), подходящим для записи 4K и высокоскоростного видео.

По информации Kioxia, емкость в 2 Тб позволит пользователям записывать на одну карту более 41 часа непрерывного видео в формате 1080p. Это делает карту подходящей для экшн-камер, дронов и других устройств, требующих съемных накопителей большой емкости.

В своем блоге генеральный менеджер по продажам и маркетингу в сегменте B2C компании Kioxia Джейми Ститт отмечает и то, что эти новые, усовершенствованные карты могут стать востребованным вариантом для многих владельцев смартфонов, создателей контента, автокамер и видеоблогеров, а также геймеров, путешествующих на автомобиле. Все сотрудники Kioxia рады предложить пользователям новую карту EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC с увеличенной производительностью и емкостью.

Новые карты microSD EXCERIA PLUS G2 емкостью 2 Тб появятся в продаже в первом квартале 2024 года.

В марте 2023 года компании Western Digital и Kioxia анонсировали новейшую версию своей технологии 3D флеш-памяти, известной как BiCS Flash. По словам представителей компаний, скорость ввода/вывода NAND более 3,2 Гбит/с на 60% выше, чем у предыдущего поколения, а производительность записи и задержка чтения улучшены на 20%.

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Для сравнения, в апреле 2023 года компания Samsung обновила линейку карт памяти PRO Plus. Обновленная линейка доступна в вариантах microSD и SD, а скорость чтения до 180 Мб/с и записи до 130 Мб/с увеличена на 12% и 8% соответственно по сравнению с предыдущими моделями.