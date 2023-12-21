Администрация Reddit продолжает считать правильным решение о введении платного доступа к API, хотя оно и далось ценой конфликта с частью сообщества — в какой-то момент дошло до восстания модераторов.

2023 год запомнится тем, что технологическая индустрия провела огромное количество времени, рассуждая о том, что когда-нибудь все более умный искусственный интеллект одержит верх над людьми, которые его создали. Но одной из главных технологических историй года стала история о восстании, которое действительно произошло, и все это было связано с людьми, а не с машинами.

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В апреле 2023 года Reddit объявил, что начнет взимать плату с крупных пользователей своего API - данные из 100 тыс. сообществ или субреддитов, где люди делятся информацией обо всем - от науки до скейтбординга. Как объяснил соучредитель и гендиректор Стив Хаффман в интервью Майку Айзеку из The New York Times, компания была обеспокоена тем, как гиганты ИИ, такие как OpenAI, Google и Microsoft используют материалы на Reddit для обучения чат-ботов.

Однако в радиус поражения попали и другие пользователи бесплатного API - от сторонних клиентов, таких как Apollo, до продуктов, делающих контент Reddit доступным для инвалидов, и субреддитов с явным содержанием. А в июне 2023 года недовольство модераторов Reddit изменениями привело к открытому бунту. Они закрыли тысячи сабреддитов, иногда на длительный срок - протест, который, хотя и был масштабным и разрушительным, не привел к серьезным изменениям в планах Reddit.

Когда я спросил Хаффмана об отключениях модераторов и их последствиях во время недавнего визита в штаб-квартиру Reddit в Сан-Франциско, он защитил решение компании ограничить свободный доступ к API как необходимую меру для борьбы с халявщиками, обучающими ИИ. Хаффман признает, что Reddit допустил ошибки, особенно в том, как он донес свои мысли до пользователей.

Споры вокруг API также затронули новые вопросы, которые могут оказаться жизненно важными для судьбы Reddit как публичной компании. На протяжении многих лет одним из лучших способов получить квалифицированные ответы на простые повседневные вопросы было выполнить поиск в Google и перейти по любым ссылкам Reddit в результатах.

Что касается потенциала ИИ в преобразовании опыта Reddit, Хаффман не так склонен к чрезмерным обещаниям, как средний руководитель технологической компании. Но те же качества, которые заставили сторонних разработчиков больших языковых моделей жаждать доступа к корпусу информации компании, могут помочь ей использовать эту технологию в своих интересах. Примеры, которые он приводит, касаются не столько очевидных функций ИИ, как чат-бот Reddit, сколько модерации проблемного контента. Например, свобода действий отдельных модераторов в управлении своими сообществами означает, что они могут устанавливать правила, которые Хаффман описывает как иногда строгие, а иногда эзотерические. Новички могут случайно нарушить эти правила, и их посты будут удалены как раз в тот момент, когда они пытаются присоединиться к беседе. В ответ на это Reddit на 20 декабря 2023 года разрабатывает прототип функции, управляемой искусственным интеллектом.

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Какую бы роль ни играл ИИ в будущем Reddit, основой ценности платформы для всего мира, скорее всего, останется контент, созданный умными, отзывчивыми, иногда неуправляемыми людьми. Признавая, что переполох с модераторами в 2023 году был вызван, по крайней мере частично, неадекватной коммуникацией со стороны компании, Хаффман подчеркивает, что в последние месяцы он уделяет внимание восстановлению доверия.