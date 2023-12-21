Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Глава Reddit рассказал о планах ввести ИИ-модерацию
Администрация Reddit продолжает считать правильным решение о введении платного доступа к API, хотя оно и далось ценой конфликта с частью сообщества — в какой-то момент дошло до восстания модераторов.

реклама

2023 год запомнится тем, что технологическая индустрия провела огромное количество времени, рассуждая о том, что когда-нибудь все более умный искусственный интеллект одержит верх над людьми, которые его создали. Но одной из главных технологических историй года стала история о восстании, которое действительно произошло, и все это было связано с людьми, а не с машинами.

реклама

В апреле 2023 года Reddit объявил, что начнет взимать плату с крупных пользователей своего API - данные из 100 тыс. сообществ или субреддитов, где люди делятся информацией обо всем - от науки до скейтбординга. Как объяснил соучредитель и гендиректор Стив Хаффман в интервью Майку Айзеку из The New York Times, компания была обеспокоена тем, как гиганты ИИ, такие как OpenAI, Google и Microsoft используют материалы на Reddit для обучения чат-ботов.

Однако в радиус поражения попали и другие пользователи бесплатного API - от сторонних клиентов, таких как Apollo, до продуктов, делающих контент Reddit доступным для инвалидов, и субреддитов с явным содержанием. А в июне 2023 года недовольство модераторов Reddit изменениями привело к открытому бунту. Они закрыли тысячи сабреддитов, иногда на длительный срок - протест, который, хотя и был масштабным и разрушительным, не привел к серьезным изменениям в планах Reddit.

Когда я спросил Хаффмана об отключениях модераторов и их последствиях во время недавнего визита в штаб-квартиру Reddit в Сан-Франциско, он защитил решение компании ограничить свободный доступ к API как необходимую меру для борьбы с халявщиками, обучающими ИИ. Хаффман признает, что Reddit допустил ошибки, особенно в том, как он донес свои мысли до пользователей.

Споры вокруг API также затронули новые вопросы, которые могут оказаться жизненно важными для судьбы Reddit как публичной компании. На протяжении многих лет одним из лучших способов получить квалифицированные ответы на простые повседневные вопросы было выполнить поиск в Google и перейти по любым ссылкам Reddit в результатах.

Что касается потенциала ИИ в преобразовании опыта Reddit, Хаффман не так склонен к чрезмерным обещаниям, как средний руководитель технологической компании. Но те же качества, которые заставили сторонних разработчиков больших языковых моделей жаждать доступа к корпусу информации компании, могут помочь ей использовать эту технологию в своих интересах. Примеры, которые он приводит, касаются не столько очевидных функций ИИ, как чат-бот Reddit, сколько модерации проблемного контента. Например, свобода действий отдельных модераторов в управлении своими сообществами означает, что они могут устанавливать правила, которые Хаффман описывает как иногда строгие, а иногда эзотерические. Новички могут случайно нарушить эти правила, и их посты будут удалены как раз в тот момент, когда они пытаются присоединиться к беседе. В ответ на это Reddit на 20 декабря 2023 года разрабатывает прототип функции, управляемой искусственным интеллектом.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Какую бы роль ни играл ИИ в будущем Reddit, основой ценности платформы для всего мира, скорее всего, останется контент, созданный умными, отзывчивыми, иногда неуправляемыми людьми. Признавая, что переполох с модераторами в 2023 году был вызван, по крайней мере частично, неадекватной коммуникацией со стороны компании, Хаффман подчеркивает, что в последние месяцы он уделяет внимание восстановлению доверия.

#технологии #devchidable #искуственный интеллект #социальная сеть #reddit #api #модерация #сокращение сотрудников #ит-проекты #технологическая индустрия
Источник: fastcompany.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Самый неприятный глюк Baldur's Gate 3 наконец-то исправлен на PlayStation 5
Ученые подтвердили, что многие кошки играют в мяч как и собаки
Компания ASML начала поставки ключевых компонентов новых микрочиповых машин для Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
59
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
9
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
4
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
+
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
5

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
35
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
31

Сейчас обсуждают

Китя.
20:20
В драйвере Radeon есть кнопка проверить обновление и все.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Блейд
20:19
Какие драйвера? Я удалил красную парашу, втыкнул видеокарту nVidia, windows сама накатила, даже ничего не скачивал. Всё работает идеально. На красной надо с сайта скачивать, и если повезёт с первого ...
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Workshop
20:17
На 3060 теперь тоже есть FG, а как запилят нативно - будет красивее чем у куртки, так как не будет проблем с HUD. )))
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Chihonya
20:16
где фото тишки, балабол картавый
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Китя.
20:11
Ну почему к примеру на амд можно 1 нажатием обновить драйвер. а на Nvidia надо качать драйвер . а только потом устанавливать. и настроить яркость у amd и не сбрасывается. а на Nvidia настроишь перегру...
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Vorvort
20:11
У большинства владельцев видеокарт Nvidia объективность уничтожена маркетингом Хуанга. Владельцы 4070 Ти уже ощутили что их кинули, дальше проблемы будут нарастать как снежный ком.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Прямоточный Аудиофил
20:09
Ну а чо вы хотели? Сразу было понятно, что дядя Илон открыл контору для отмывания бабла.
Проекту Hyperloop пришел конец
ЧatoБoт
20:09
Не, не так, автор. Правильно так: Нидерланды начали подготовку к подготовке рассмотрения вопроса по отправке 18 истребителей F-16 на Украину.
Власти Нидерландов разрешили передать Украине истребители F-16
Блейд
20:04
Щя 10% нищей красноты будет про память спамить . Ведь больше и похвастаться нечем
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
32Влад32
20:04
А ведь еще пару лет назад ничто не предвещало беды. С чего бы все началось?
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем