Это позволяет владельцам беспроводных наушников перейти с Lightning-кейса на аналог с USB-C без необходимости приобретать новую пару AirPods.

Компания Apple начала предлагать покупателям возможность приобрести зарядный кейс AirPods Pro второго поколения с портом USB-C в качестве отдельного варианта без необходимости покупать сами наушники. Отдельный зарядный кейс с портом USB-C продается за $99.

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Зарядный кейс с поддержкой MagSafe можно заказать непосредственно в Apple, а его доставка начнется через две недели, по текущим оценкам. Помимо самого зарядного чехла, в коробку Apple также входит кабель USB-C. Новый зарядный кейс с USB-C полностью совместим с AirPods Pro второго поколения, которые поставлялись со старым зарядным кейсом с портом Lightning. Однако новый зарядный кейс не совместим с оригинальными AirPods Pro первого поколения.

Кроме порта USB-C, больше ничего не изменилось по сравнению с оригинальным зарядным кейсом с портом Lightning, который дебютировал вместе со вторым поколением AirPods Pro в 2022 году. Оба зарядных кейса оснащены чипом U1 для точного поиска через сеть Find My, креплением для шнурка, защитой от воды и пыли, а также аккумулятором для зарядки AirPods Pro, рассчитанным на 30 часов работы.

Компания Apple анонсировала обновление второго поколения AirPods Pro, включающее зарядный кейс USB-C, в сентябре 2023 года вместе с iPhone 15. Этот шаг является частью усилий компании по замене Lightning на всех устройствах после того, как Европейский союз (ЕС) ввел требование об использовании универсального разъема для всех мобильных устройств и аксессуаров.

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В то время считалось, что между всеми AirPods Pro второго поколения нет никакой разницы, независимо от того, поставляются ли они с зарядным кейсом Lightning или USB-C. Однако компания сообщила, что USB-C AirPods Pro обладают повышенной пылезащищенностью и совместимостью с Lossless Audio в Vision Pro. Позже разработчики подтвердили, что USB-C AirPods Pro оснащены обновленным чипом H2, который обеспечивает более высокий битрейт для Lossless Audio.