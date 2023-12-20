Apple на данный момент не планирует выпускать складной iPad, у неё другие приоритеты.

Компания Apple собирается выпустить первый OLED iPad Pro уже в 2024 году, и компания не планирует останавливаться на достигнутом. Новый отчет издания Nikkei Asia подробно описывает OLED-планы Apple, выходящие за рамки премиального планшета, включая складной iPad и OLED Macbook.

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Согласно отчету, Apple активно разрабатывает первый MacBook с OLED-дисплеем, который будет выпущен после первого OLED iPad. Источники сообщают, что при нынешних сроках разработки массовое производство OLED MacBook начнется не раньше второй половины 2025 года, что указывает на дату выхода в конце 2025 или начале 2026 года.

В дополнение к этим двум продуктам, Apple, как утверждается, также начала работу над складным iPad, который также будет построен на основе OLED-панели. Однако в докладе предупреждается, что компания еще не определилась с конкретными сроками, когда такое устройство может быть выпущено. Складной iPhone кажется еще более отдаленной перспективой, так как в предыдущих отчетах говорилось, что Apple сосредоточена на выпуске складного устройства планшетного типа, прежде чем приступить к созданию складного iPhone.

Сроки выхода OLED MacBook, похоже, еще не определены, но многие источники сходятся во мнении, что он должен появиться на рынке к 2027 году. В отчете издания The Elec говорится, что Apple откладывает выпуск первого OLED MacBook Pro с 2026 на 2027 год из-за опасений падения спроса и нежелания компании вкладывать значительные средства в устройство до того, как спрос стабилизируется.

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С другой стороны, Apple также разрабатывает передовые технологии дисплеев, помимо OLED. Компания уже более десяти лет работает над технологией microLED, и в ближайшие несколько лет может получить плоды своих инвестиций, выпустив первые часы Apple Watch с микросветодиодной подсветкой.