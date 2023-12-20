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devchidable
Программисты Apple пытаются спасти последние модели Apple Watch от запрета на продажу
Источники сообщают, что Apple попытается обойти данный запрет, позже предложив изменения для используемых часами программных алгоритмов.

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До введения запрета на продажу Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 осталось меньше недели, и программисты компании работают круглосуточно, чтобы спасти новейшие носимые устройства от изъятия с прилавков различными способами.

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Инженеры из Купертино усердно работают над перестройкой алгоритмов определения содержания кислорода в крови и отображения статистики для пользователей. Это произошло после того, как 18 декабря 2023 года компания объявила о том, что изымает из продажи последние модели часов Apple Watch, чтобы превентивно выполнить предписание Комиссии по международной торговле США. Представители компании Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях, утверждают, что нынешнее исполнение функции определения уровня кислорода в крови нарушает их патенты.

Представители Masimo утверждают, что изменения в программном обеспечении не помогут разрешить спор и что необходимо внести изменения в само оборудование. Патенты, о которых идет речь, касаются того, как устройство посылает свет через кожу, чтобы определить количество кислорода в крови пользователя. Тем не менее и представители компании Apple считают, что изменений в ПО будет достаточно, чтобы последние модели Apple Watch снова поступили в продажу.

Представитель Apple также сообщил, что представители компании работают с таможенными службами США над обходным решением, поскольку официальный запрет имеет форму ограничения импорта от зарубежных поставщиков и заводов Apple. Это решение также может позволить вернуть продукт на рынок.

Устройства Apple и раньше запрещались в некоторых странах из-за других юридических споров, но это первый случай, когда это произошло с такой большой частью бизнеса компании на территории США. Запрет вводится всего за день до рождественских праздников, что, возможно, не помешает покупкам в последнюю минуту, но может помешать послерождественским покупкам после обмена и возврата подарков.

На 20 декабря 2023 года у запрета еще есть время, чтобы быть отмененным. Постановление еще не вышло за рамки президентского периода рассмотрения, который закончится только 25 декабря 2023 года. Это означает, что президент Байден может принять решение об отмене запрета и возобновить продажи товара. Торговый представитель США Кэтрин Тай внимательно изучает спор, сообщил представитель администрации Байдена.

Руководство Apple, похоже, на это не рассчитывает. Они планируют остановить онлайн-продажи затронутых моделей Apple Watch 21 декабря 2023 года, а затем прекратить все физические продажи в розничных магазинах Apple 24 декабря 2023 года. Работники магазинов уже получают обновленные постеры для Apple Watch, которые рекламируют только линейку продуктов в целом, а не выделяют две самые последние модели.

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Запрет распространяется только на собственные розничные и онлайн-магазины Apple, поэтому другим ритейлерам на территории США будет разрешено продолжать продавать устройство. Представители Walmart и Best Buy заявили, что не планируют отказываться от продажи устройства. Запрет не распространяется на последнюю модель Apple Watch SE, так как в ней нет приложения Blood Oxygen.

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Источник: bloomberg.com
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