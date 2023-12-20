Intel и AMD говорили о добавлении обработки искусственного интеллекта в процессоры , при этом Intel на данный момент лидирует.

В конце ноября 2023 года компания Microsoft обновила список поддерживаемых процессоров Intel и AMD, совместимых с Windows 11. Теперь в список включены чипы, на которых будет работать самая новая общедоступная клиентская версия Windows - Windows 11 23H2 (также называемая обновлением Windows 11 2023).

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Компания включила в список несколько новых моделей процессоров Intel, как из настольной, так и из мобильной линейки. Однако разработчики не внесли никаких изменений в список AMD. Хотя можно возразить, что с момента последнего обновления в июле-августе 2023 года не появилось ни одного нового процессора AMD. Это удивительно, учитывая, что компания добавила несколько новых процессоров Intel из линейки Meteor Lake, которые были анонсированы через неделю после того, как AMD представила свои серии Ryzen 8040 и 8050. Как и Meteor Lake, эти новые APU Ryzen также оснащены блоками нейронной обработки (NPU), которые представляют собой специализированные аппаратные процессоры для ускорения задач на основе ИИ и грядущих Windows нового поколения.

Таким образом, Ryzen 9 7945HX3D, который является первым мобильным процессором AMD с 3D V-cache, все еще не включен в список, хотя системы с этим чипом уже существуют, а вот неанонсированные процессоры Intel, такие как Core i9-14900HX, Core i7-14700HX и i7-14650HX, уже включены в список.

Что еще более удивительно, так это то, что в списке AMD упоминается Ryzen 3 5380U, несмотря на отсутствие признания со стороны компании о существовании такой части, а анонсированные процессоры все еще не появились. Вероятное объяснение этому может заключаться в том, что процедура сертификации на соответствие требованиям для этих частей еще не завершена.

Переходя от x86 к Arm, список процессоров Qualcomm, совместимых с Windows 11, также остается неизменным.