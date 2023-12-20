Microsoft без особой огласки обновила список поддерживаемых процессоров Intel и AMD для Windows 11.

В конце июля 2023 года компания Microsoft удалила несколько процессоров Intel из официального списка поддерживаемых CPU для Windows 11. Это изменение было довольно неожиданным, поскольку ранее эти чипы поддерживались, а в системные требования ОС не вносилось никаких изменений, которые требовали бы таких изменений.

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Позже, в октябре 2023 года, Microsoft, похоже, осознала свою ошибку и восстановила несколько процессоров в списке. Однако большинство потребителей это никак не затронуло, поскольку речь шла о процессорах Xeon, и даже если у пользователя был такой процессор Xeon, Windows 11, скорее всего, продолжала прекрасно работать на таких ПК. Прошло еще несколько месяцев, и теперь разработчики добавили множество новых процессоров Intel x86 в список поддерживаемых CPU в Windows 11 22H2 и 23H2.

В конце сентября 2023 года компания начала обеспечивать совместимость системных требований для Windows 11 версии 23H2 после того, как ранее подтвердила, что требования к оборудованию для 23H2 останутся неизменными по сравнению с 22H2.

Новые процессоры Intel, добавленные в список, в основном состоят из 14-го поколения процессоров Intel для настольных ПК и ноутбуков. В настольных системах Intel выпустила новые чипы на базе Raptor Lake-S, а в мобильных компания представила новые чипы Meteor Lake, которые получили новую схему наименования, поскольку она отказалась от номенклатуры Core «i» в пользу «Ultra». Чипы также оснащены тем, что Intel называет Neural Processing Units (NPU) и Vision Processing Units (VPU). По слухам, следующая версия ОС будет выпущена в июне 2024 года вместе с множеством ПК, оснащенных искусственным интеллектом.

Новые процессоры Intel Meteor Lake (мобильные):

Между тем, в число новых моделей Raptor Lake (настольные компьютеры и несколько ноутбуков) входят:

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Полный список процессоров Intel, поддерживающих Windows 11, можно посмотреть на сайте Microsoft. Тем временем со стороны AMD список остался неизменным.