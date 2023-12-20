Пользователи iOS 17 по всему интернету все больше расстраиваются из-за ошибки, из-за которой будильники не срабатывают в назначенное время.

Одно из основных приложений для iPhone сталкивается с проблемами, поскольку многие пользователи обратились в подразделы iPhone, чтобы пожаловаться, что их будильники не срабатывают. По различным сообщениям, пользователи стали просыпать, потому что будильник они установили, но он не сработал или не было звука. У некоторых экран загорается во время работы будильника, но звук отсутствует.

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Неизвестная проблема, похоже, затронула как новые, так и старые модели iPhone, включая iPhone 15, iPhone 11 и iPhone XR. Некоторые пользователи отметили, что проблема возникла после установки обновления iOS 17, а у других она появилась после установки iOS 17.2. С другой стороны, некоторые пользователи заявили, что столкнулись с проблемой будильника на iPhone, но она устранилась сама собой при последующих обновлениях программного обеспечения. Некоторые даже утверждали, что проблема существует уже много лет на iPhone под управлением старых версий iOS, хотя проверить это невозможно.

В качестве обходного пути люди предлагали отключить функцию Attention Aware на iPhone, которая определяет, уделяет ли юзер внимания своему устройству, и предпринимает соответствующие действия. Например, функция может уменьшить громкость звуковых оповещений, если пользователь смотрит на iPhone.

Среди других предлагаемых способов решения проблемы - отключение режима StandBy, удаление и повторная установка приложения «Часы», а также удаление некоторых будильников, если их слишком много за короткий промежуток времени. Apple еще предстоит официально решить проблему и, возможно, объяснить, действительно ли это ошибка, или есть что-то, что пострадавшие пользователи делают неправильно, устанавливая свои будильники.

В 2023 году iPhone и обновление iOS 17 уже не раз сталкивались с нежелательными ошибками. Ранее в этом месяце сообщалось, что странная ошибка запускает переключатель приложений при наборе текста на клавиатуре. iPhone 15 Pro страдал от перегрева во время зарядки, и это было исправлено в обновлении iOS 17.0.2.

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Чипы NFC в iPhone 15-й серии, как сообщается, выходили из строя после беспроводной зарядки некоторых моделей BMW и Toyota Supra. Разработчики признали это во внутренней записке и выпустила обновление iOS 17.1.1 в ноябре 2023 года, чтобы устранить проблему. Обновление также исправило виджет «Погода» на экране блокировки, который показывал неверные погодные условия.