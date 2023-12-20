Suicide Squad: Kill the Justice League снова отложена… по крайней мере, версия Epic Game Store, поскольку версии для консолей и Steam все еще готовятся к выпуску в феврале этого года.

Возвращение Rocksteady Studios в мир Arkham после почти десятилетнего перерыва оказалось не самым гладким. Игра Suicide Squad: Kill the Justice League уже подвергалась большим задержкам, но последняя из них касается только одного магазина - Epic Games Store. Предстоящий кооперативный экшен выйдет на платформе более чем на месяц позже.

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Первыми задержку заметили покупатели Epic Games Store, которые начали получать внезапные возвраты денег за свои предзаказы без каких-либо объявлений. Затем представитель Warner Bros. Games подтвердил загадочную задержку на официальном Discord-канале игры, сообщив, что 5 марта 2024 года - новая дата запуска в магазине Epic Games Store. В сообщении говорилось следующее:

«Релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League в Epic Game Store теперь выходит 5 марта 2024 года. Если вы оформили предварительный заказ на игру в этом магазине, Epic отменит ваш предварительный заказ и вернет деньги покупателям напрямую. Подтверждение об отмене заказа будет отправлено по электронной почте непосредственно службой поддержки Epic Games Store. Если у вас есть дополнительные вопросы относительно вашего предварительного заказа, пожалуйста, посетите сайт https://www.epicgames.com/help»

Пока не было дано объяснений, почему именно эта платформа не укладывается в сроки запуска. К счастью для игроков на ПК, Suicide Squad: Kill the Justice League не является эксклюзивом Epic Games Store и также выходит в Steam, который сохраняет первоначальную дату запуска.





Warner Bros. подтвердила, что все остальные платформы не затронуты этой ситуацией, заявив, что игра выйдет 2 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam, а ранний доступ начнется 30 января 2024 года.

В то время как Warner Bros. потихоньку наращивает маркетинг для скорого выхода live-версии, она также борется с утечками информации о сюжете, которые некоторые из них почерпнули из недавних закрытых альфа-сессий. Rocksteady призвала фанатов избегать спойлеров и не делиться ими, чтобы сохранить свежесть впечатлений для других.