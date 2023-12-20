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devchidable
Call of Duty 2025 года будет прямым продолжением Call of Duty: Black Ops 2
Call of Duty 2025 в настоящее время разрабатывается как прямое продолжение Call of Duty: Black Ops 2, действие которого будет происходить примерно в 2030 году.

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Call of Duty 2025 станет продолжением Black Ops 2 2012 года, согласно новому отчету, содержащему подробности о кампании и мультиплеере игры.

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Каждый год выходит новый релиз Call of Duty, и на мельнице игровых слухов всегда есть горячая тема для предсказания следующей части. Начиная с сеттинга и заканчивая тем, в какой подсерии будет проходить игра, всегда идет разговор о том, что принесет следующая часть.

Только в июле 2023 года в открытый доступ просочились подробности Modern Warfare 3 2023 года, которые вызвали бурные споры и спекуляции. Теперь же речь идет не только о следующей игре, но и о 2025 годе.

По данным издания Insider Gaming, действие игры будет происходить в 2030 году и станет прямым продолжением Black Ops 2 2012 года. В результате ожидается, что персонажи из этой игры вернутся в одиночную кампанию.

Игра разрабатывается под кодовым названием «Сатурн» и должна вернуть серию в будущее. В этом нет ничего удивительного, ведь Black Ops 2 часто называют одной из лучших частей серии. Кроме того, появились подробности о многопользовательском режиме игры: для него будут переработаны карты из Black Ops 2, а также несколько оригинальных карт.

Изначально планировалось, что в игре будут только карты из Black Ops 2, но, похоже, планы изменились из-за критики фанатов по поводу выхода Modern Warfare 3 только со старыми картами из Modern Warfare 2 (2009). Также в игре будет переработана система передвижения, вернется система Pick 10 в кастомизации оружия и появится больше контента про зомби.

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Если эти подробности окажутся правдой, то игра последует за Call of Duty следующего года, которая, по слухам, будет называться Black Ops Gulf War. На данный момент неизвестно, будет ли Call of Duty 2025 связана с этой игрой, но, по слухам, они обе будут иметь общее название Black Ops.

#игра #call of duty #devchidable #игровые новости #call of duty: black ops 2 #call of duty 2025
Источник: insider-gaming.com
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