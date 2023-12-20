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devchidable
Доступ к игре The Day Before продается в интернете за 23 тыс. рублей
Несмотря на то, что игра The Day Before стала худшей игрой года, на нее все еще есть спрос.

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Учитывая, что в раннем доступе она продержалась всего четыре дня, можно поспорить, можно ли вообще считать The Day Before полноценной игрой. Многие геймеры обвиняли разработчика в мошенничестве. Сотрудники Steam быстро сняли с продажи игру, ключи для скачивания теперь продаются в интернете по цене до 23 тыс. рублей.

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Игра The Day Before стоила 4 тыс. руб. и была оскорбительно дорогой даже тогда, когда ее можно было купить официально, но теперь ключи продаются за 23 тыс. рублей, а аккаунты Steam с игрой - за 25 тыс. рублей и более.

Хотя игра больше не продается, игроки все еще могут поиграть в нее, если геймеры заплатили за нее и имеют ее на своем ПК, хотя нет никакой гарантии, что серверы будут работать долго. На самом деле, поскольку игра The Day Before, по сути, уже мертва, можно предположить, что их уберут со дня на день.


Игра больше не продается в Steam, но разработчик Fntastic не проявил особых угрызений совести по поводу случившегося, написав в одном из твитов, что «такое случается».

Изначально The Day Before описывалась как MMO с открытым миром на выживание среди зомби, но люди, работавшие над игрой, с тех пор настаивают, что она никогда не была MMO, подразумевая, что этот термин был добавлен без их ведома.

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Поскольку никто из участников, включая тех, кто все еще платит деньги за игру, видимо, не усвоил урок, похоже, это лишь вопрос времени, когда те же самые разработчики появятся в другом месте, даже если сама игровая студия Fntastic была закрыта еще до выхода игры.

#steam #игра #devchidable #игровые новости #the day before #fntastic #продажа игр
Источник: insider-gaming.com
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