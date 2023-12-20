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devchidable
В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием «Одуванчик»
Военно-промышленный холдинг построил первый безэкипажный катер для Минобороны РФ.

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Противостояние в Черном море может в скором времени стать свидетелем появления российского надводного корабля без экипажа (КБЭ) для борьбы с украинскими беспилотными катерами-камикадзе, которые периодически атакуют Черноморский флот (ЧФ).

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Министерство обороны России объявило о завершении разработки первого такого корабля, который готов к испытаниям в зоне проведения специальной военной операции. Хотя испытания катера на декабрь 2023 года будут проводиться в регионе, удаленном от Черного моря, высказывания представителей российской оборонной промышленности о разработке КБЭ.

Украина начала войну беспилотных камикадзе в октябре 2022 года, периодически атакуя российские корабли ЧФ, иногда в сочетании с БПЛА, пилотируемыми скоростными катерами и крылатыми ракетами воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG.

Россия защищается от таких ударов с помощью оружия на борту своих военных кораблей, вертолетов Ка-25, истребителей Су-30СМ2 и МиГ-29, выполняющих обстрел катеров, и ракет ПВО типа С-400, «Бук» и «Панцирь».

Достигнув лишь тактических успехов, таких как уничтожение десантного корабля и подводной лодки, оставив ЧФ невредимым, Москва, похоже, по-прежнему считает, что ей необходимо асимметричное оружие для противодействия таким угрозам, поскольку она не может позволить себе использовать более крупное капитальное оружие.

По информации издания «РИА Новости», построен первый российский беспилотный катер (морской надводный дрон) для Министерства обороны РФ. Высокоскоростной беспилотный авианесущий катер (БДКН) «Одуванчик». Это первый аппарат, что позволяет предположить, что это первый рабочий прототип, и до начала серийного производства и поступления в соединения флота для оперативного использования пройдет еще некоторое время.

До конца 2023 года должно быть построено десять таких лодок, которые также пройдут испытания и это будет первая опытная партия. Скорость кораблей достигает 80 км в час, а дальность плавания - 200 км. В качестве полезной нагрузки могут использоваться тротил, специальные грузы, средства сопровождения и разведки весом до 600 кг.

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На фотографии, сопровождающей сообщение, которая также разошлась по нескольким группам Telegram, изображено длинное, аэродинамически обтекаемое судно. Порты или люки, если таковые имеются, для размещения антенн, электрооптических систем или других датчиков не видны. Возможно, они не видны под тем углом и при том освещении, при котором сделан снимок, и могут быть установлены, когда лодка отправится на дооборудование. Лодка может использоваться как платформа для запуска беспилотника и как средство защиты от беспилотников.

#россия #сво #военные технологии #специальная военная операция #devchidable #дрон-камикадзе #надводный корабля без экипажа #«одуванчик»
Источник: paluba.media
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