С точки зрения Ирана, взаимодействие его с Пакистаном за последние три десятилетия значительно ухудшилось

Иран сделал строгое предупреждение Пакистану, призвав соседнюю страну принять меры, чтобы не позволить террористам использовать свою территорию в качестве базы для атак на Иран.

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Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди передал это предупреждение 15 декабря 2023 года во время посещения жертв смертельного нападения на полицейский участок в городе Раск, расположенном в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

По официальным сообщениям иранских государственных СМИ, в результате нападения, совершенного членами группировки «Джаиш Уль-Адль», внесенной Ираном в список террористических организаций, погибли 11 полицейских, еще семь получили ранения.

Группировка «Джаиш Уль-Адль» взяла на себя ответственность за нападение в Telegram до того, как СМИ официально сообщили об этом, оспорив данные о жертвах и заявив в отдельном сообщении, что погибли и были ранены 50 военнослужащих правительственных сил.

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После инцидента министр внутренних дел Вахиди посетил юго-восточную провинцию, где проживает большинство суннитов, и заявил о готовности отомстить. Вахиди прямо заявил, что, по имеющимся данным, нападавшие пересекли границу из Пакистана, и подчеркнул, что Исламабаду необходимо усилить меры пограничного контроля. В отдельном выступлении министр Вахиди предостерег правительство Пакистана от того, чтобы позволить террористам обосноваться в пределах его границ. Кроме того, он заявил, что заклятый враг Ирана, Израиль, поддерживает террористические группы вблизи иранских границ.