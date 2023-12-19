Компания Microsoft выпустила еще одно обновление Microsoft Store, на этот раз для инсайдеров.

Недавно компания Microsoft выпустила обновление для приложения Microsoft Store на Windows 10 и 11, чтобы устранить проблемы, связанные с тем, что в разделе «Библиотека» не отображаются некоторые приложения и игры. Теперь компания-разработчик выпустила еще одно обновление Microsoft Store, на этот раз для инсайдеров.

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Как сообщил главный архитектор Microsoft Руди Хуин на платформе X, последнее обновление меняет алгоритмы обнаружения. Теперь приложение Microsoft Store скрывает уже установленные пользовательские приложения и игры, фокусируясь на чем-то новом для клиентского устройства. Поэтому юзеры не увидят приложение WhatsApp на странице «Лучшие бесплатные приложения», если они им уже пользуются.

Обновление Microsoft Store ни в коем случае не является революционным, но, тем не менее, это приятное дополнение, особенно для тех, кто регулярно заходит в магазин, чтобы найти что-то новое для своего компьютера с Windows.

Обновить приложение магазина можно следующим образом:

Запустите Microsoft Store и нажмите кнопку «Библиотека» в левом нижнем углу.

Нажмите «Проверить наличие обновлений».

Нажмите «Обновить» рядом с приложением Microsoft Store (оно должно автоматически начать загрузку последней версии).

Программа перезапустится, чтобы применить обновления.

Кроме того, пользователи могут просто продолжать использовать компьютер как есть - Microsoft Store будет обновляться в фоновом режиме автоматически, когда ему будет удобно это делать.

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Пока нет информации о том, когда последнее предварительное обновление для Microsoft Store попадет в стабильный канал. Обычно компания Microsoft выпускает обновления приложений довольно быстро, так что разработчикам не потребуется много времени, чтобы донести обновленное для магазина до широкой публики.