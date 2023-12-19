Ресурс MacRumors сообщает, что в новых iPad Pro 2024 появится поддержка технологии MagSafe.

С 2020 года в смартфонах компании Apple появилась функция MagSafe, использующая магниты для облегчения беспроводной зарядки и открывающая доступ к аксессуарам, крепящимся на магнитах. Теперь, похоже, компания-разработчик может перенести эту технологию на свои планшеты.

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Издание MacRumors сообщает, что iPad Pro 2024 года может предложить зарядку MagSafe, ссылаясь на свои источники, знакомый с компаниями, которые производят магниты для продуктов Apple.

Беспроводная зарядка не работает с металлическими задними панелями, как у различных iPad, но издание Bloomberg сообщило о том, что линейка iPad Pro 2024 года может получить обновленный дизайн. Об обновленном дизайне пока ничего не известно, но для беспроводной зарядки MagSafe потребуется стекло или пластик. Однако издание предупредило, что, возможно, под зарядкой MagSafe для нового iPad Pro подразумевается проводная зарядка Apple для компьютеров Mac. MagSafe для компьютеров Mac - это разъем с магнитным креплением для проводных зарядных кабелей.

Однако беспроводная зарядка MagSafe, как в iPhone, была бы удобным дополнением к iPad. Это даст пользователям еще один вариант зарядки для iPad и позволит использовать имеющиеся зарядные панели MagSafe и магнитные аксессуары с большей пользой. Кроме того, компания Apple могла бы добавить в iPad режим ожидания во время зарядки через MagSafe, превратив планшет в большой смарт-дисплей.