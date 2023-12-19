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Разработчик игр Insomniac Games, принадлежащий компании Sony, подвергся кибератаке. Как сообщает издание Cyber Daily, группа хакеров Rhysida, которые специализируются на вымогательском ПО выложили в темную паутину более 1,67 Тб данных. Информация включают более 1,3 млн файлов с серверов Insomniac.
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Ранее вымогатели с Rhysida объявили о том, что забрали файлы из Insomniac Games в начале декабря 2023 года, и угрожали выпустить их в свободный доступ. Она выставила файлы на аукцион за $2 млн, в котором могли принять участие все желающие, включая компанию Sony. Обнародование файлов на этой неделе, похоже, свидетельствует о том, что никто не захотел платить такие деньги.
Сами файлы, как сообщается, содержат личную информацию о ряде сотрудников Insomniac Games. Также сообщается, что в них содержится контент из недавно вышедшей на PS5 игры Spider-Man 2.
Возможно, Insomniac Games больше всего расстроит то, что в похищенных файлах, как сообщается, содержится ранний контент из грядущей игры Wolverine, которая была впервые анонсирована в сентябре 2021 года. Также сообщается, что в файлах содержатся информация по еще двум неназванным играм по мотивам Marvel X-Men, которые разработчик может создать для консолей PlayStation от Sony.
Издание Cyber Daily приводит слова представителя компании Rhysida, который утверждает, что ей удалось получить доступ к администратору домена Insomniac в течение 20-25 мин после взлома сети. На 19 декабря 2023 года ни Sony, ни Insomniac Games не дали никаких официальных комментариев по поводу этой утечки данных.
Разумеется, это не первый случай, когда компаниям, принадлежащим Sony, приходится иметь дело с масштабной кибератакой. В 2011 году была взломана сеть PlayStation Network, что привело к приостановке работы игрового онлайн-сервиса на длительное время. В 2014 году Sony снова подверглась хакерской атаке, на этот раз со стороны киберпреступной группировки из Северной Кореи. Группа обнародовала тонны конфиденциальных личных и финансовых документов, которые были получены от компании.