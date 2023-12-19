Злоумышленники попросили у студии отправить им два биткоина, а в противном случае они грозились слить всё в сеть и так и случилось.

Разработчик игр Insomniac Games, принадлежащий компании Sony, подвергся кибератаке. Как сообщает издание Cyber Daily, группа хакеров Rhysida, которые специализируются на вымогательском ПО выложили в темную паутину более 1,67 Тб данных. Информация включают более 1,3 млн файлов с серверов Insomniac.

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Ранее вымогатели с Rhysida объявили о том, что забрали файлы из Insomniac Games в начале декабря 2023 года, и угрожали выпустить их в свободный доступ. Она выставила файлы на аукцион за $2 млн, в котором могли принять участие все желающие, включая компанию Sony. Обнародование файлов на этой неделе, похоже, свидетельствует о том, что никто не захотел платить такие деньги.

Сами файлы, как сообщается, содержат личную информацию о ряде сотрудников Insomniac Games. Также сообщается, что в них содержится контент из недавно вышедшей на PS5 игры Spider-Man 2.

Возможно, Insomniac Games больше всего расстроит то, что в похищенных файлах, как сообщается, содержится ранний контент из грядущей игры Wolverine, которая была впервые анонсирована в сентябре 2021 года. Также сообщается, что в файлах содержатся информация по еще двум неназванным играм по мотивам Marvel X-Men, которые разработчик может создать для консолей PlayStation от Sony.

Издание Cyber Daily приводит слова представителя компании Rhysida, который утверждает, что ей удалось получить доступ к администратору домена Insomniac в течение 20-25 мин после взлома сети. На 19 декабря 2023 года ни Sony, ни Insomniac Games не дали никаких официальных комментариев по поводу этой утечки данных.

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Разумеется, это не первый случай, когда компаниям, принадлежащим Sony, приходится иметь дело с масштабной кибератакой. В 2011 году была взломана сеть PlayStation Network, что привело к приостановке работы игрового онлайн-сервиса на длительное время. В 2014 году Sony снова подверглась хакерской атаке, на этот раз со стороны киберпреступной группировки из Северной Кореи. Группа обнародовала тонны конфиденциальных личных и финансовых документов, которые были получены от компании.