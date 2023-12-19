Члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента.

В ноябре 2023 года Европейская комиссия определила шесть технологических компаний - Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft и Bytedance. Компании должны разрешить своим приложениям для обмена сообщениями работать с конкурентами и позволить пользователям выбирать приложение, которое они хотят использовать. Аналогичным образом группа законодателей обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором говорится о необходимости вмешательства в деятельность американских технологических компаний.

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В письме содержится предупреждение о том, что европейское технологическое регулирование под названием «Закон о цифровых рынках» (DMA) несправедливо направлено на американские компании и не охватывает многие китайские или европейские фирмы, сообщает агентство Reuters.

В письме 21 члена Палаты представителей США предупреждается, что новые правила могут нанести ущерб американским экономическим интересам и интересам безопасности.

В письме говориться о том, что обеспечение американского лидерства в этом секторе крайне важно для экономики США и американских рабочих. Назначение ведущих американских компаний привратниками грозит подорвать экономику США, ослабить глобальное лидерство в цифровой сфере и поставить под угрозу безопасность потребителей. В письме также ставится вопрос о том, почему китайские компании, включая Alibaba, Huawei и Tencent, избежали включения в перечень, а европейские компании и вовсе не подверглись никаким проверкам.

Подписавшие письмо призвали Байдена заручиться заверениями законодателей ЕС в том, что DMA не будет несправедливо использоваться для преследования американских компаний.

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Правительство США ранее предостерегало ЕС от чрезмерного регулирования американских технологических компаний. В действительности, когда DMA находился в стадии разработки, Совет национальной безопасности Белого дома сообщил представителям региона, что использование законопроекта для преследования американских компаний будет препятствовать их способности работать вместе.