Microsoft планирует выпустить следующую консоль Xbox в 2026 году — она будет мощнее Xbox Series X, но пока точно неизвестно, о чем идет речь — об апгрейде по типу Xbox One X и PlayStation 4 Pro или о полноценном новом поколении

Компания Microsoft, возможно, пытается опередить PlayStation в гонке за консолями нового поколения, поскольку планы по выпуску Xbox Pro, судя по всему, отменены.

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) все еще пытается помешать Microsoft купить Activision Blizzard, но когда у нее еще оставались шансы на это, судебное дело превратилось в небольшой праздник утечек. В судебных документах, которые не должны были быть обнародованы, говорилось о том, что компания Microsoft планирует выпустить консоль Xbox нового поколения в 2028 году, и хотя генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер признал подлинность документов, он заявил, что они старые и планы не настоящие.

Однако теперь источник утверждает, что следующая консоль Xbox действительно выйдет в 2026 году и, возможно, опередит PlayStation 6, которая, по некоторым данным, ожидается в 2028 году.

Джефф Грабб, который недавно утверждал, что PS5 Pro выйдет в 2024 году, говорит, что тот же источник указывает на то, что компания Microsoft отказалась от планов обновления среднего поколения - эквивалента PS5 Pro - и вместо этого планирует сразу перейти к следующему поколению. Этот же инсайдер теперь сообщает о том, что Xbox выпустит свою Xbox Next в 2026 году, будь то Pro или полноценная последующая консоль.

Документы из судебного процесса FTC показали, что Microsoft планировала раскрыть Xbox, который, по сути, должен был представлять собой Xbox Series X в форме цилиндра. Этот утечка говорит о том, что все эти материалы отменены и то, что разработчики собираются сделать Xbox Next быстрее, чем сделали бы это в противном случае. Если это правда, то можно предположить, что компания Microsoft хочет получить преимущество перед PlayStation 6, что было бы вполне логично, учитывая, как плохо продается Xbox по сравнению с консолью Sony в некоторых регионах.





Однако 2026 год наступит гораздо раньше, чем ожидалось, поскольку между выпуском Xbox 360 и Xbox One прошло восемь лет, а между Xbox One и Xbox Series X/S - семь лет. По сути, такую же тактику использовала Xbox 360, которая, хотя в итоге и была обогнана PlayStation 3, лидировала по продажам на протяжении большей части того поколения. Хотя комментарии источника остаются довольно туманными, издание RedGamingTech также утверждает, что располагает информацией, которая указывает на то, что Microsoft выпустит значительное новое оборудование скорее раньше, чем позже. Все спецификации на декабрь 2023 года основаны не на Zen 6, а на Zen 5. Вероятно, это связано с тем, что выпуск консоли сдвигается на более ранние сроки и таким образом, Zen 6 просто не будет готов вовремя.

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Очень маловероятно, что компания Microsoft сделает какой-либо официальный анонс в ближайшем будущем, но если новое оборудование уже на подходе, им будет все труднее сохранять тайну.