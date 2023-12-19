Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
ВМС Индии успешно испытали посадку и взлет местного БПЛА с палубы индийского авианосца
Испытание, которое до сих пор держалось в тайне, подчеркивает растущие возможности ВМФ по беспилотникам. ВМС Индии стратегически развивают свои возможности беспилотников.

реклама

ВМС Индии впервые успешно испытали посадку и взлет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) индийского производства с палубы своего собственного многоцелевого авианосца INS Vikrant, который получил статус полноценного боевого корабля и будет задействован в военно-морских учениях в феврале 2024 года.

реклама

Посадка была произведена еще в начале 2023 года, но до сих пор об этом не сообщалось. ВМС Индии потихоньку наращивают свой потенциал беспилотников. ВМС Индии изучает проекты доков с посадочными платформами (LPD) для размещения БПЛА, беспилотных боевых летательных аппаратов (UCAV) и истребителей без экипажа.

Нововведение для ВМС Индии позволило передать управление БПЛА в середине моря другому назначенному военному кораблю после его запуска с берега. После этого военные корабли в море могут использовать БПЛА для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а управление передается обратно на наземную станцию для восстановления БПЛА.

Квадрокоптер из конюшни базирующейся в Пуне фирмы Sagar Defense Engineering успешно приземлился и взлетел с палубы INS Vikrant. Небольшие БПЛА, запускаемые с авианосцев и боевых кораблей, увеличат дальность наблюдения судов. Они также улучшат связь корабля с другими дружественными судами путем ретрансляции сигналов, особенно со специального военно-морского спутника связи Rukmani. БПЛА станет частью большой сети коммуникаций, координирующей действия с другими самолетами, кораблями и спутниками.

На палубе INS Vikrant, помимо недавно заказанных французских истребителей Rafale-M, будут размещены два БПЛА. Их тип пока не определен, но ВМС обратились за ними к индийским фирмам. Самое большое преимущество корабельных беспилотников заключается в том, что они могут быть развернуты военно-морскими силами в любой момент времени.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

ВМС Индии требуют от производителей беспилотников предоставить две станции управления (основную и резервную). Основная станция управления будет установлена на борту корабля (предпочтительно в оперативном отсеке в стоечном исполнении) и должна питаться от бортовой сети корабля. Резервная станция управления должна быть расположена на борту для управления воздушным транспортным средством для обеспечения резервирования.

#индия #бпла #devchidable #вмф #авианосец #вмс индии #беспилотный летательный аппарат #военно-морской флот #ins vikrant
Источник: indiandefensenews.in
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Reddit рассказал о планах ввести ИИ-модерацию
Apple начала отдельно продавать зарядные кейсы с портом USB-C для AirPods Pro 2
В следующем поколении Apple Watch не будут совместимы со старыми ремешками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
2
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
3
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
26
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
1
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
4
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
+
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
1
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
12
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
1
Систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете разработали в России
2
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
75
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
14
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

Кирилл Катровский
09:16
Причём тут это? Речь о производительности при прочих равных.
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Евгений Шрайнер
09:16
Да, но тогда струхнули всем миром)
О причинах, по которым СССР вынужден был испытать самую мощную бомбу в мире
Кирилл Катровский
09:16
Вы не знаете, что MacOSX производительнее, чем Windows на том же железе? Вы не знаете, для чего в той же Windows происходит оптимизация драйверов, для чего выпускаются их обновления?
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Кирилл Катровский
09:13
Надо выбирать железо под задачи. Если ноутбук на Linux проблемный, проблема с ноутбуком, а не с Linux. Можно провести параллель с транспортом: вы можете купить себе спорткар, но пахать на нём не получ...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Mostack
09:12
Ну у меня основной охлад и так избыточен, а вот две фазы сверху таким образом вообще обдуваться не будут. Да и северный мост не будет. У меня хоть и не напрямую - но холодный поток их краем цепляет. Т...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
kosmos_news
09:11
что за набор букв? По части задач, вооружению, подвижности и бронированию бмп можно сравнить с танком, ок, ладно) бмп. Ну ладно. Но в середине же написано Невозможно точно сказать, какая версия БМП бы...
Появилось видео боя российской БМП-3 и танка M2 «Брэдли»
Дмитрий
09:10
То сигареты замазывают. то из песен слова меняют. фиг с ним с теликом всеравно никто не смотрит. Главное не говорить депутатам что в каждой игре пихают лгбт. а то запретят)
В клипе Николая Баскова «Странник» нашли пропаганду ЛГБТ
Кирилл Катровский
09:10
Так чужие не решай, решай свои.
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Чaтo-Б0t
09:08
А чего мучиться, собирая некроинцев в кучу, тов. пендосы? Лучше сразу просто перестреляйте всех обитателей Некроины. Только Трусикера не убивайте, а передайте нам, мы его поселим в московском зоопарке...
Американский генерал призвал Украину мобилизовать максимальное число мужчин и женщин
GumanoidT
09:08
Может слишком много американцев слоняется там где не надо?
Американский генерал призвал Украину мобилизовать максимальное число мужчин и женщин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем