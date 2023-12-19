Испытание, которое до сих пор держалось в тайне, подчеркивает растущие возможности ВМФ по беспилотникам. ВМС Индии стратегически развивают свои возможности беспилотников.

ВМС Индии впервые успешно испытали посадку и взлет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) индийского производства с палубы своего собственного многоцелевого авианосца INS Vikrant, который получил статус полноценного боевого корабля и будет задействован в военно-морских учениях в феврале 2024 года.

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Посадка была произведена еще в начале 2023 года, но до сих пор об этом не сообщалось. ВМС Индии потихоньку наращивают свой потенциал беспилотников. ВМС Индии изучает проекты доков с посадочными платформами (LPD) для размещения БПЛА, беспилотных боевых летательных аппаратов (UCAV) и истребителей без экипажа.

Нововведение для ВМС Индии позволило передать управление БПЛА в середине моря другому назначенному военному кораблю после его запуска с берега. После этого военные корабли в море могут использовать БПЛА для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а управление передается обратно на наземную станцию для восстановления БПЛА.

Квадрокоптер из конюшни базирующейся в Пуне фирмы Sagar Defense Engineering успешно приземлился и взлетел с палубы INS Vikrant. Небольшие БПЛА, запускаемые с авианосцев и боевых кораблей, увеличат дальность наблюдения судов. Они также улучшат связь корабля с другими дружественными судами путем ретрансляции сигналов, особенно со специального военно-морского спутника связи Rukmani. БПЛА станет частью большой сети коммуникаций, координирующей действия с другими самолетами, кораблями и спутниками.

На палубе INS Vikrant, помимо недавно заказанных французских истребителей Rafale-M, будут размещены два БПЛА. Их тип пока не определен, но ВМС обратились за ними к индийским фирмам. Самое большое преимущество корабельных беспилотников заключается в том, что они могут быть развернуты военно-морскими силами в любой момент времени.

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ВМС Индии требуют от производителей беспилотников предоставить две станции управления (основную и резервную). Основная станция управления будет установлена на борту корабля (предпочтительно в оперативном отсеке в стоечном исполнении) и должна питаться от бортовой сети корабля. Резервная станция управления должна быть расположена на борту для управления воздушным транспортным средством для обеспечения резервирования.