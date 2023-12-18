Функция позволяет не только видеть местоположение друга или близкого человека прямо в карточке контактов, но и проложить маршрут к нему.

Компания Google наконец-то добилась огромного прогресса в плане интеграции своих приложений и сервисов друг с другом, особенно в экосистеме операционной системы Android.

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В мае 2023 года издание Phonearena сообщала, что контакты в Google получат интеграцию с сервисом Google Maps в будущих обновлениях. Ожидалось, что функция будет показывать местоположение контактов, сохраненных в устройстве, в режиме реального времени. С декабря 2023 года данная функция появилась и теперь распространяется на всех пользователей по всему миру. В контактах наконец-то появился раздел местоположения на странице контактов для каждого контакта, где отображается информация о местоположении пользователя.

Ранее ожидалось, что эта функция появится в Android 14, однако этого не произошло. Но теперь, в версии приложения Google Контакты 4.22.37.586680692, эта функция наконец-то доступна. Возможность видеть данные о местоположении человека в режиме реального времени может стать серьезной проблемой для некоторых пользователей. Однако Google позволяет пользователям выбирать, хотят ли они делиться данными о местоположении с другими пользователями или нет. В противном случае есть возможность отказать в разрешении. Таким образом, если у пользователя есть адрес Gmail, сохраненный для конкретного пользователя, и он разрешил передачу данных о местоположении, приложение с контактами покажет это в сервисе. Кроме того, в небольшом разделе о местоположении можно узнать, могут ли они видеть его местоположение или нет.

Кроме того, нажатие на детали местоположения перенаправляет на Google Maps, и пользователи могут перейти к этому месту. У пользователей также есть возможность настроить уведомление, если они прибудут в то место, где находится его собеседник.