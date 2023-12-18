Британская фирма по разработке полупроводниковых чипов, принадлежащая японскому конгломерату SoftBank, недавно уволила более 70 инженеров-программистов в Китае.

Компания Arm, разрабатывающая процессорные ядра для чипов, уволила более 70 инженеров-программистов, работающих в Китае. Как утверждается в сообщении, базирующаяся в Британии компания переведет некоторые из них за пределы страны.

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Ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, агентство Bloomberg утверждает, что около 15% уволенных сотрудников получат другие должности и будут работать над проектами, связанными с Китаем.

Это решение было принято вскоре после того, как другие крупные производители чипов, включая Qualcomm, сократили штат сотрудников по всему миру, поскольку они пострадали от спада спроса в полупроводниковой промышленности.

«Для того чтобы китайская экосистема программного обеспечения могла в полной мере использовать преимущества производительности и возможностей Arm, компания реструктурирует свои ресурсы по разработке ПО в Китае, чтобы сосредоточиться на прямой поддержке местных разработчиков», - заявил глава технического отдела Arm Бен Докаус.

В отчете Bloomberg также говорится, что освободившиеся рабочие места заполняются контрактными инженерами-программистами, которые работали над проектами, охватывающими бизнес Arm по всему миру.

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Ранее в 2023 году китайское подразделение Arm уволило более 100 сотрудников, большинство из которых работали в отделе исследований и разработок, занимаясь созданием новых технологий чипов для местного рынка.