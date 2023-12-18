Еще в 2021 году Маск заявил, что хочет создать на Марсе постоянное место жительства с помощью ракеты Starship, которая будет доставлять людей на Красную планету.

17 декабря 1903 года Уилбур и Орвилл Райт совершили первый в мире полет на самолете, заложив основу авиации, которую видят люди в 2023 году. Это было 120 лет назад, но в новейшей истории, около 54 лет назад, люди высадились на Луне. Теперь генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что прошло уже столько лет, и к этому времени у человечества должна быть лунная база и города на Марсе.

реклама

В 1969 году миссия «Аполлон-11» впервые высадила людей на Луну: командир Нил Армстронг стал первым, а пилот лунного модуля Базз Олдрин - вторым человеком, ступившим на лунную поверхность. Они провели около двух с четвертью часов, исследуя место, которое после высадки получило название Tranquility Base.

«От первого полета до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло уже полвека! Это не может быть нашей высшей точкой как цивилизации. Человечество должно иметь лунную базу, города на Марсе и быть там, среди звезд. Мы должны иметь базу на Луне, например, постоянно обитаемую базу для людей на Луне, а затем отправить людей на Марс. Может быть, есть что-то помимо космической станции, но посмотрим», - написал на платформе X гендиректор SpaceX Илон Маск.

Маск планирует отправить людей на Марс и колонизировать планету. Выступая на Международном астронавтическом конгрессе в Азербайджане в начале 2023 года, он заявил, что его компания SpaceX сможет посадить космический корабль на Марс уже в 2026 или 2028 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впервые Маск представил свою ракету для полета на Марс на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре, Мексика, в 2016 году. Тогда он заявил, что первая посадка SpaceX на красную планету без экипажа произойдет в 2022 году, а первый полет с людьми на борту - в 2024 году.