Массовый сбой работы социальных сетей зафиксирован на территории Пакистана. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Интернет-монитор Netblocks сообщил об общенациональном отключении интернета в преддверии виртуального собрания партии «Движение за справедливость». В начале осени 2023 года Пакистан занял третье место в мире по введению ограничений на интернет.

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17 декабря 2023 года партия «Движение за справедливость» организовала виртуальное собрание на различных платформах социальных сетей. Начало онлайн-мероприятия было запланировано на 21 часов вечера. За несколько часов до начала виртуального собрания пользователи жаловались, что не могут воспользоваться этими платформами. Живые метрики показывают, что в масштабах страны нарушена работа социальных медиаплатформ по всему Пакистану, включая X, Facebook, Instagram и YouTube

По сообщениям СМИ, несколько пользователей интернета в Пакистане сообщили о проблемах с доступом к платформам соцсетей в Лахоре, Карачи и Исламабаде вскоре после 20:00. Пользователи также жаловались на низкую скорость работы интернет-сервисов. На 18 декабря 2023 года Пакистанское управление телекоммуникаций не выступило с заявлением по поводу перебоев.

Согласно сообщению газеты Dawn, бывший министр финансов провинции Хайбер-Пахтунхва и лидер «Движение за справедливость» Таймур Джагра также отметил проблемы с интернетом, совпавшие с онлайн-собранием.