Норвежская компания Telenor согласилась продать свое пакистанское подразделение государственной группе Pakistan Telecommunications в рамках сделки, оценивающей операцию $490 млн долларов.

Норвежская компания Telenor согласилась продать свое пакистанское подразделение государственной группе Pakistan Telecommunications. Согласно сообщению информационного агентства Reuters, сделка оценивается $490 млн. Сообщается, что норвежская группа реструктурирует свой азиатский бизнес, создавая более крупные подразделения в Таиланде и Малайзии путем слияния местных компаний. Компания заявила, что надеется решить вопрос с пакистанским бизнесом к концу 2023 года.

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Telenor начала свою деятельность в Пакистане около 18 лет назад. У компании 45 млн клиентов. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами, и ее планируется завершить в течение 2024 года. В заявлении Telenor говорится, что продажа не окажет существенного влияния на финансовые показатели за 2023 год.

«Мы также пытались провести слияние в Пакистане, но нам не удалось этого сделать, и когда мы увидели, что этого не произойдет, второй лучшей альтернативой стала продажа. Это было сочетание отсутствия структуры и стоимости. Поэтому мы пришли к выводу, что продажа будет лучше для наших акционеров. Компания останется активным владельцем трех лидирующих на рынке предприятий, составляющих наш азиатский портфель», - сказал генеральный директор Telenor Сигве Брекке.

По сообщениям Reuters, за первые девять месяцев 2023 года Telenor Pakistan принесла группе $1,1 млрд дохода от услуг и $622 млн прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).

Оставшийся азиатский портфель Telenor состоит из долей в Grameenphone в Бангладеш, CelcomDigi в Малайзии и True в Таиланде с общим числом абонентов около 160 млн.