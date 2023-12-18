На прошлой неделе ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone 8, а сегодня профильное издание Windows Report опубликовало пресс-рендеры и основные технические характеристики грядущих новинок.

Компания Asus подтвердила, что запустит ROG Phone 8 и версию Pro, 8 января 2024 года на выставке CES в Лас-Вегасе, но подробности об игровых телефонах оставались слухами. Но теперь это не так, полные спецификации дуэта просочились вместе с официальными маркетинговыми изображениями.

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О серии ROG Phone 8 от компании Asus стало известно от издания Windows Report. Телефоны оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC и конфигурацией памяти 12/256 Гб RAM для ROG Phone 8 и 16/512 Гб RAM или 24/1024 RAM для модели ROG Phone 8 Pro. Однако в последней можно установить до 24 Гб и до 1 Тб хранилища. Частота процессора, судя по всему, также поддерживает разгон до 3,3 ГГц.

В то время как большинство внутренностей стало лучше и больше, емкость аккумуляторов двух грядущих телефонов, ориентированных на игры, похоже, будет уменьшена. ROG Phone 8 и Phone 8 Pro оснащены аккумуляторами емкостью 5,5 тыс. мАч по сравнению с 6 тыс. мАч в ROG Phone 7. Также предусмотрена функция быстрой зарядки Quick Charge 5.0. По словам разработчиков, более высокая энергоэффективность процессора может компенсировать меньшую емкость аккумулятора при сохранении аналогичной выносливости.

ROG Phone 8 оснащен 6,7″ AMOLED-экраном Samsung с защитой Gorilla Victus 2 и частотой обновления до 165 Гц, а также очень тонкими рамками. Также имеется 5-магнитная акустическая система, аудио высокого разрешения и поддержка Dirac Virtuo для подключенных наушников.

На задней панели сохранился логотип RGB с подсветкой, но заметно, что на обеих моделях нет дополнительного дисплея, как на ROG Phone 7 Ultimate 2023 года. Неизвестно, сохранятся ли встроенные плечевые триггеры на более плоской правой стороне корпуса.

Что касается камеры, то ROG Phone 8 Pro оснащен задней тройной камерой в новом корпусе с 50 Мп сенсором Sony IMX. В паре с ним работает уже знакомый 13 Мп ультраширокоугольный шутер, а новый 32 Мп телеобъектив заменяет макродатчик. Наконец, фронтальная 32 Мп камера теперь расположена в вырезе, а не на толстом верхнем ободке.

Издание Windows Report не уточнило, будут ли в ROG Phone 8 использованы те же компоненты изображения. Судя по утечке материала, модель может сохранить разочаровывающую макросъемку, на что намекает миниатюрный объектив.