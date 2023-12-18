Российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции парализуют атаки ВСУ

Российские управляемые авиационные бомбы вызывают абсолютную панику среди украинских солдат, заставляя их бежать сразу после занятия позиций на передовой, поскольку эти бомбы неуязвимы для известных средств ПВО.

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Отступление или потеря живой силы для Украины вызывают тактические последствия на поле боя, усугубляя ситуацию. ВСУ вынуждены отступать и набирать новых солдат, поэтому они не могут двигаться вперед.

Об этом говорится в репортаже немецкого новостного канала Welt, который признал эффективность универсального модуля планирования и корректировки (УМПК), установленного на неуправляемых тупых бомбах. Они используются для нанесения ударов по хорошо защищенным наземным позициям, оставаясь при этом вне зоны действия ракет ПВО противника. Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил эти бомбы, став эффективным штурмовиком и самолетом перехвата на поле боя.





На многих сбрасываемых бомбах, особенно на ФАБ-500М52, Россия установила планер и комплект автоматического наведения, что увеличивает дальность полета бомб и делает их неуязвимыми для многих систем ПВО. Это объясняется отсутствием электромагнитного излучения в виде радио- или радиолокационных искателей в носовой части, а также реактивных или ракетных двигателей, которые могут быть обнаружены инфракрасными (ИК) искателями ЗРК.





Военный эксперт и редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил о том, что использование бомбы ФАБ-500 с комплектом УМПК по всей линии фронта стало серьезной проблемой для ВСУ.

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Это сообщение интересно совпадает с тем, что RuMoD снова активно демонстрирует не только Су-34 в некоторых из своих недавних рекламных материалов, но и показывает бомбы из комплекта УМПК в действии с удивительно большим количеством деталей. Это включает их сброс с пилонов, режим скольжения после сброса, а также записи управления оружием на многофункциональных дисплеях (МФД) в кабине пилота, когда бомбы задействованы.