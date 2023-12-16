Стартовая платформа подтверждена как судно, предназначенное для морских запусков.

Самым интересным является запуск ракеты Gravity 1, который запланирован на 17 декабря 2023 года, поскольку для китайского стартапа OrienSpace это ее первый запуск. Она выведет на орбиту 17 спутников с морской платформы в Желтом море.

реклама

В этот раз запуск будет осуществляться с морской платформы, но Gravity 1 может запускаться и с суши. Gravity-1 является твердотопливной ракетой массой 6,5 тонны. Один из спутников, который будет запущен, называется Jilin Gaofen 05.

По словам сотрудников OrienSpace, ключом к достижению настоящей индустриализации и коммерциализации жидкостных ракет является реализация недорогого, крупномасштабного производства и поставки ракет, а также обеспечение непрерывного и стабильного успеха запуска.

Китайский разработчик коммерческих ракет OrienSpace был оценен примерно в $823 млн в ходе новой кампании по привлечению средств в преддверии вливания капитала, сообщало издание Reuters. Частных ракетный стартап OrienSpace летом 2023 года хотел привлечь от $82 млн до $110 млн. Сделка по финансированию совершилась на тот момент, когда Китай пытается создать свою группировку спутников на низкой околоземной орбите (LEO), чтобы догнать американскую Starlink, быстро развивающуюся сеть спутников LEO от американской компании SpaceX под управлением миллиардера Илона Маска.

Инвесторы ожидают, что этот шаг повысит спрос на услуги по запуску ракет, необходимых для вывода спутников в космос, в том числе и на услуги, предоставляемые частными игроками. Один из ключевых инвесторов в новом привлечении капитала OrienSpace связан с местным правительством восточного китайского города Уси, сообщили два источника, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является публичной.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В сентябре 2023 года по данным OrienSpace, компания подписала соглашение с администрацией района Лянси в Уси о строительстве базы ракетных двигателей, способной ежегодно выпускать 300 ракетных двигателей, использующих жидкие материалы.