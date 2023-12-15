Разработчики имеют бесплатный доступ к Gemini Pro и Gemini Pro Vision через Google AI Studio.

Компания Google объявила о доступности своей новой базовой модели Gemini Pro для разработчиков Android. Этот инструмент на базе искусственного интеллекта упрощает разработку приложений благодаря расширенным возможностям анализа текста и изображений. Компания также анонсировала Build with Gemini.

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Gemini Pro имеет несколько ключевых особенностей, включая обработку вне устройства, которая обеспечивает большую вычислительную мощность, чем варианты на устройстве, работающие в центрах обработки данных (ЦОД) Google. Разработчики могут легко интегрировать Gemini Pro в свои приложения с помощью Google AI SDK для Android и Gemini, доступ к которому осуществляется через API.

Google AI Studio предоставляет инструменты для создания подсказок, ключей API и фрагментов кода на языке Kotlin, что упрощает процесс разработки. Кроме того, интеграция с Android Studio включает новый шаблон проекта и улучшенные функции завершения кода, которые упрощают процесс разработки и повышают безопасность кода.

Более того, чтобы сэкономить время на кодировании, разработчики могут использовать предварительно настроенный шаблон под названием Gemini API starter template. Он поможет избежать утомительного процесса настройки и сосредоточиться исключительно на уникальных возможностях создаваемого приложения. Кроме того, если программистам нужен быстрый старт, то они могут импортировать пример кода генеративного ИИ прямо в Android Studio и сразу же начать кодить.

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На 15 декабря 2023 года Gemini Pro находится в стадии раннего доступа, и о его долгосрочном влиянии на ландшафт разработки Android еще предстоит узнать. В целом, представление Gemini Pro компанией Google представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении доступности ИИ для разработчиков Android.