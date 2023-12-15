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devchidable
Valve назвала волну банов в Dota 2 за смурфинг «кровавой баней», пострадали даже профессионалы
В Dota 2 прокатилась волна перманентных банов от Valve – в игре станет меньше нарушителей.

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Компания Valve еще в сентябре 2023 года объявила о том, что начинает борьбу с игроками Dota 2, использующими аккаунты смурфов. Эта волна банов забрала 90 тыс. аккаунтов, но, похоже, компания еще не закончила. 15 декабря 2023 года, вместе с масштабным обновлением Фростивус 2023 для игры, разработчик провел самую масштабную волну банов.

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Вкратце напомним, что смурф-аккаунты в многопользовательских играх Dota 2 или Counter-Strike 2 - это альтернативные учетные записи, используемые геймерами, как правило, для использования систем подбора игроков. Вместо того чтобы подбирать игроков с одинаковым уровнем MMR, смурф-аккаунты позволяют играть с новичками, чтобы получить более легкие победы на турнирах, а затем создавать новые аккаунты, если их ранг распознается алгоритмами.

«Если вы попали в список непослушных, у нас есть отличные новости для всех остальных и плохие для вас, потому что этот год будет кровавым! Мы продолжаем инвестировать в мониторинг поведения игроков, как ручной, так и автоматический анализ. За последние несколько недель мы начали еще более агрессивную волну банов», - пишет Valve в своем блоге Dota 2.

Игроки Dota 2, начинающие игру, теперь должны увидеть, что на их аккаунтах появился специальный подарок Фростивуса. В зависимости от их поведения и использования смурфов, подарок может содержать уголь (бан или предупреждение) за попадание в «Непослушный список» или бесплатный косметический набор за попадание в «Хороший список». В отличие от предыдущих, даже профессиональные киберспортсмены Dota 2 не в безопасности. Обсудив использование аккаунтов смурфов с профессиональными игроками, компания Valve решила применить эффект наказания и к этой группе.


Помимо пользователей смурф-аккаунтов, под санкции попали и высокотоксичные игроки Dota 2, помимо других сомнительных поступков, некоторые плохие геймеры играют как боты, портят игры и теряют из-за этого баллы поведения. Затем они нанимают бустеров, чтобы поднять их обратно (...) За все вышеперечисленное будут назначаться наказания, включая штрафы за баллы поведения - а в серьезных случаях и баны основного аккаунта раз и навсегда.

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Патч 7.35 Frostivus для Dota 2 также вносит значительные изменения в игровой процесс, включая новые предметы и переделки, изменения баланса героев. Изменения качества жизни в пользовательском интерфейсе и HUD, а также многое другое. Полные примечания к патчу читайте здесь.

#valve #игра #devchidable #киберспорт #dota 2 #новости игр #бан
Источник: newsbreak.com
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