«Герани» привлекли внимание иностранных армий и разведок, и теперь они пытаются определить происхождение российских беспилотников, места производства и т.д.

Высокопоставленный российский военный чиновник заявил, что Москва начала производство модернизированной версии беспилотника-камикадзе Shahed-136 или «Герань-2», теперь оснащенного реактивным двигателем.

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Беспилотник Shahed-136, в просторечии называемый беспилотником-камикадзе и обозначаемый в российской терминологии как «Герань-2», относится к категории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) одностороннего нападения.

Россия активно использовала этот беспилотник-камикадзе в операциях против украинских целей, в частности, нанося значительный ущерб гражданской инфраструктуре. На 15 декабря 2023 года есть признаки того, что Россия активно повышает смертоносность этого беспилотника, что свидетельствует о постоянных усилиях по расширению его возможностей.

В недавнем интервью телеканалу Sputnik заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал об усовершенствовании беспилотника «Герань». Он отметил, что в ранней версии, оснащенной поршневыми двигателями первого поколения, скорость БПЛА ограничивалась 180-200 км/ч с возможностью разгона до 300 км/ч в пикировании. Однако благодаря последним технологическим усовершенствованиям нынешняя версия БПЛА может похвастаться значительно возросшей скоростью в 450-600 км/ч с максимальной возможностью до 800 км/ч в пикировании. По словам российского военного, первоначальная конфигурация предусматривала использование либо электродвигателей, либо двигателей внутреннего сгорания, каждый из которых мог развивать мощность около 50 лошадиных сил. Решение увеличить скорость БПЛА имеет стратегическое значение, поскольку снижает возможности противника по эффективному противодействию самолету.

Кроме того, модернизированные беспилотники теперь демонстрируют повышенную точность сближения с целями, что объясняется возросшей скоростью и интеграцией системы ГЛОНАСС. Последняя информация появилась почти через месяц после того, как Иран официально представил обновленную версию своего печально известного беспилотника-камикадзе Shahed, в котором силовая установка была заменена на более совершенный реактивный двигатель с поршневым пропеллером. Новый иранский беспилотник Shahed-238 был представлен 19 ноября 2023 года в Тегеранском аэрокосмическом университете науки и технологий Ashura. Новый БПЛА, доступный в трех вариантах, оснащен микротурбореактивным двигателем 896 Toloue-10, каждый из которых оборудован отдельными системами наведения. Стандартная модель использует инерциальную систему наведения на основе GPS/ГЛОНАСС, подобную Shahed-136.

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Несмотря на потенциальное увеличение стоимости, беспилотник «Герань-2», как ожидается, останется более доступным вариантом по сравнению с крылатыми ракетами. Этот фактор доступности делает его пригодным для нанесения массовых ударов по избранным целям на Украине в ходе ведения специальной военной операции.