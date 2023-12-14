Разработчики Minecraft опубликовали превью будущего патча, в котором перечислили некоторые будущие изменения и контент.

Игра-песочница Minecraft от Microsoft продолжает пользоваться огромной популярностью. В октябре 2023 года компания сообщила, что с момента официального запуска в 2009 году было продано более 300 млн копий игры. Однако версия Minecraft, доступная для консолей Xbox Series X и S от Microsoft, - это та же самая версия игры, которая была выпущена для более старой консоли Xbox One несколько лет назад.

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14 декабря 2023 года Microsoft выпустила новую предварительную версию Minecraft версии 1.20.60.23. В длинном и подробном примечании к релизу она тихо упоминает о новой важной функции: «Добавлена поддержка разрешения 4k для консолей серии Xbox». Это первый случай, когда разработчик Mojang выпустил графическое обновление для Minecraft специально для консолей Xbox Series X|S. Это, скорее всего, означает, что грядущее обновление Minecraft 1.21 для всех пользователей также добавит поддержку разрешения 4K.

Конечно, геймеры все еще ждут поддержку трассировки лучей для Minecraft на консолях Xbox, которая ненадолго появилась в марте 2022 года в сборке Xbox Insider, а затем была удалена.

Наряду с поддержкой 4K для последних консолей Xbox, новая сборка Minecraft Preview 1.20.60.23 добавляет в игру нового нейтрального моба Armadillo.

По словам разработчиков, броненосец - это моб, обитающий в саванне, которого легко испугать. Когда броненосец обнаруживает поблизости угрозу, он сворачивается в очень очаровательный блочный шар и не разворачивается, пока угроза не исчезнет. Новый моб также роняет так называемые чешуйки. В этой предварительной сборке эти костяные внешние пластины могут быть использованы игроком для создания волчьей брони, которая затем может быть надета на дружественных волков в игре.

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Еще одна из новых функций, добавленных в эту сборку Minecraft Preview, - Realms Stories, которая добавляет новый социальный центр для пользовательского королевства, позволяющий геймерам делиться игровыми моментами с другими членами королевства и многое другое.