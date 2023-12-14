Arcane автоматизирует повторяющиеся маркетинговые задачи и предлагает аналитику и идеи в режиме реального времени.

Лондонская компания Arcane разработала платформу искусственного интеллекта, которая позволяет автоматизировать маркетинговые задачи, например, изучение конкурентов. Стартап также привлек $5 млн в виде инвестиций.

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Соучредителем Arcane стал Бен Хакинг, который сообщил о том, что его работа в команде маркетинга роста Deliveroo вдохновила его на запуск стартапа, потому что он чувствовал, что большую часть работы, которую он делал в то время, можно было бы автоматизировать.

Хэкинг, он же генеральный директор Arcane, основал компанию в 2021 году вместе с главным технологом Джереми Френеем, который ранее работал в телемедицинской компании Babylon Health.

Arcane собирает данные по основным платформам маркетинговых команд, чтобы сформировать базу знаний, содержащую информацию обо всем, что необходимо знать компании, - от данных и показателей социальных сетей до маркетинговых активов. Затем ИИ-пилот Arcane автоматизирует многие рутинные задачи, такие как оценка текущих кампаний и анализ данных, и предлагает предложения по более тонким и сложным вопросам.

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На 14 декабря 2023 года стартап Arcane не взимает плату с первых пользователей, но рассчитывает работать по модели ценообразования, основанной на использовании. По словам разработчиков, на фоне ажиотажа, связанного с инвестициями в ИИ, у инвесторов появился аппетит к более масштабному видению реализации подобной технологии. Получив новый капитал, Arcane сосредоточится на увеличении штата инженеров.