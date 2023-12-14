HCLTech разработает и поддержит платформу проверки прав на льготы для департамента, обеспечивающую мгновенное подтверждение права на льготы и интерфейс для пассажиров для подачи заявок и управления правами на льготы.

Компания HCLTech объявила о том, что Департамент транспорта и планирования штата Виктория в Австралии выбрал ее для автоматизации процесса получения права на концессию для пользователей общественного транспорта.

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В HCLTech сообщили, что она компания разработает и будет поддерживать платформу Concessions Entitlement Validation Platform (CEVP) для департамента, которая позволит мгновенно подтверждать право на концессию и обеспечит удобный интерфейс для пассажиров, чтобы подавать заявки и управлять правом на концессию. Это улучшит работу как пассажиров, так и сотрудников департамента.

Привязка кредитных карт к концессионным картам, обеспечиваемая CEVP, станет первой в стране. Эта функция обеспечит гибкость платежей для владельцев концессионных карт. Кроме того, организация раскрыла свои планы по внедрению цифровых решений для организации рабочего процесса и использованию гибких методов разработки для беспрепятственного распространения CEVP по всей Виктории. Компания обязуется обеспечить постоянное техническое обслуживание, поддержку клиентского центра и комплексное обучение сотрудников Департамента транспорта и планирования.

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Исполнительный вице-президент HCLTech Майкл Хортон сообщил о том, что подход HCLTech к разработке решения, ориентированный на человека, ставит конечного пользователя во главу угла. Более чем каждый третий житель штата Виктория пользуется концессионной картой, и некоторые из них относятся к наиболее уязвимым слоям населения. Сотрудники HCLTech понимают, что очень важно сделать все правильно, используя технологии для поддержки этой группы населения и одновременно повышая ценность бизнеса.