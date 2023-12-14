Instagram объявил о запуске новой функции, которая позволяет пользователям добавлять короткие повторяющиеся видео к своим обновлениям статуса.

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) постоянно совершенствует свое приложение, чтобы обеспечить улучшенный пользовательский опыт. Компания представила обновление своей функции «Заметки» в соцсети Instagram, позволяющее пользователям делиться короткими видеороликами в своих заметках.

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Функция «Заметки» была введена в 2022 году, чтобы помочь пользователям делиться краткими текстовыми заметками в верхней части раздела. С момента ее появления платформа реализовала несколько обновлений функции, позволяющих пользователям делиться короткими музыкальными и голосовыми заметками. Последнее дополнение к функции теперь позволяет пользователям делиться короткими видеозаметками длительностью 2 секунды в верхней части раздела.

Вот пошаговое руководство, которое поможет вам использовать эту новую функцию видеостатуса:

Откройте приложение Instagram и перейдите в папку «Входящие»

Нажмите на свою фотографию, расположенную в области «Заметки», а затем нажмите на значок камеры, чтобы начать процесс записи

С помощью фронтальной камеры снимите короткое 2-секундное видео

Перед публикацией дополните видеозаметку текстовой подписью

Подтвердите и опубликуйте свою видеозаметку. Она будет видна вашим близким друзьям и общим подписчикам в течение 24 часов.

Как отвечать на видеозаметки:

Нажмите на видеозаметку, на которую хотите ответить, открыв лист ответа

Напечатайте свое сообщение или выберите опции, чтобы отправить в ответ изображение, видео, GIF или аудиозаметку

Завершите процесс отправкой ответа. Обратите внимание, что ответы ограничены 24-часовым окном видимости исходной видеозаметки.





Выполнив эти простые действия, пользователи смогут легко делиться интересными и динамичными видеозаметками в Instagram, добавляя творческий подход к взаимодействию.