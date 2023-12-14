Lockheed Martin поддержала успешное государственное испытание возможностей системы электронной атаки Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW), установленной на вертолете MH-60R ВМС США.

Компания Lockheed Martin объявила об успешном испытании системы радиоэлектронной борьбы, предназначенной для установки на вертолет MH-60R ВМС США, продемонстрировав ее возможности по обнаружению и противодействию противокорабельным ракетам.

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В середине декабря 2023 года американская оборонная компания сообщила о том, что успешное испытание функций электронной атаки системы Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW) представляет собой важную веху в развитии программы. Это первый случай, когда система прошла испытания на поражение, продемонстрировала свою способность нейтрализовать угрозы и измерила общую производительность, будучи беспрепятственно интегрированной и управляемой целевой платформой.

По данным Lockheed Martin, усовершенствованная бортовая система радиоэлектронной борьбы (AOEW) прошла испытания в сотрудничестве с ВМС США на военно-морской авиационной станции Патуксент-Ривер в штате Мэриленд. В ходе испытаний глушилка продемонстрировала свою способность противостоять угрозам, будучи установленной на вертолете Sikorsky MH-60R - модели, часто используемой в противолодочной войне. Хотя система предназначена для использования как на вертолетах MH-60R, так и на вертолетах MR-60S, в испытаниях использовался только вертолет MH-60R. Кроме того, компания планирует провести дополнительные испытания и демонстрацию капсулы AOEW на различных платформах в 2024 году.

Цель состоит в том, чтобы использовать полученные результаты для улучшения характеристик системы. Система AOEW работает по контракту с низкой скоростью первоначального производства, и первые блоки AOEW должны быть поставлены в 2024 году.

Вооруженные силы США активно работают над возрождением своих возможностей в области радиоэлектронной борьбы после многолетнего спада после окончания холодной войны. Учитывая критическую роль электромагнитного спектра в наведении оружия, обеспечении дружественной связи и подавлении вражеских наблюдений, обеспечение доступа к этому ресурсу, как ожидается, станет одним из ключевых моментов в потенциальных конфликтах с такими странами, как Российская Федерация или Китайская Народная Республика.

В этом контексте усовершенствованная система бортовой радиоэлектронной борьбы AOEW стала ключевым активом в расширении возможностей обороны корабля, преодолевая проблемы, возникающие из-за ограниченной прямой видимости или медленного маневрирования.

Система AOEW использует методы глушения или спуфинга для перенаправления подлетающих ракет в сторону от корабля, представляя собой важнейший потенциал военно-морской обороны. Существенное преимущество этой технологии заключается в способности защитить корабль без дополнительных расходуемых боеприпасов или оборонительных систем. Кроме того, автономность AOEW, интегрированной в вертолет, устраняет необходимость учитывать ограничения по пространству, весу и мощности корабля. Это повышает эффективность и универсальность системы. Система работает независимо и может взаимодействовать с другими системами на борту судна. Разработка системы включала в себя серию поэтапных испытаний на предприятии Lockheed Martin в Сиракузах, расположенном в Нью-Йорке.

По словам разработчиков, система предназначена для беспрепятственной интеграции с Aegis Baseline 9C.2+ и программой усовершенствования электронных средств ведения боевых действий на надводных кораблях Block II. Архитектура открытой системы позволяет быстро модернизировать систему, способствует оперативной совместимости, снижает стоимость жизненного цикла и облегчает быструю интеграцию нового оборудования. Кроме того, адаптируемая архитектура и технологии AOEW закладывают основу для распространения аналогичных возможностей на другие средства, включая малые корабли, беспилотные летательные аппараты и наземные транспортные средства.

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Успешное испытание на конец 2023 года свидетельствует о постоянных усилиях американских военных по противодействию развивающимся угрозам и защите своих военных кораблей от потенциальных рисков.