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devchidable
Foxconn разрешили вложить ещё $1 млрд в строительство завода в Индии
Тайваньская компания Foxconn получила разрешение регулирующих органов Индии инвестировать как минимум ещё $1 млрд в строящийся в стране завод, на котором будет осуществляться сборка устройств по заказам компании Apple.

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Поставщик Apple компания Foxconn, как сообщается, инвестирует еще $1,67 млрд в строительство завода в штате Карнатака. Решение было принято на следующий день после того, как правительство штата одобрило решение тайваньской компании.

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Foxconn собирает около 70% iPhone и является крупнейшим в мире контрактным производителем. Компания работает над диверсификацией своих производственных мощностей, чтобы снизить зависимость от Китая после перебоев в работе COVID-19 и геополитической напряженности.

С начала 2023 года Foxconn укрепила свое присутствие в Индии, направив значительные инвестиции в производственные мощности на юге Индии. В августе 2023 года компания объявила о вложении $600 млн в два проекта в штате Карнатака. Предприятие будет выпускать компоненты корпусов для iPhone и оборудование для производства микросхем. Кроме того, Foxconn может начать производство iPhone к апрелю 2024 года и, как ожидается, создаст около 50 тыс. рабочих мест. Крупнейший в мире производитель iPhone планирует потратить $1 млрд в дополнение к $1,6 млрд, которые он ранее отложил на участок площадью 300 акров недалеко от аэропорта Бангалора.

Ссылаясь на источники, издание Bloomberg сообщило о том, что недавно приобретенные средства, вероятно, будут способствовать расширению мощностей для производства ряда устройств Apple, в число которых может входить и iPhone.

Между тем, Tata Group также планирует построить один из крупнейших в Индии заводов по сборке iPhone в Хосуре в штате Тамилнад. Сообщается, что завод будет иметь около 20 сборочных линий и обеспечит работой 50 тыс. человек в течение двух лет. Завод должен заработать в ближайшие 12-18 месяцев.

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Компания Apple также намерена расширить производство iPhone в Индии, чтобы выпускать четвертую часть от общего объема iPhone в стране. Компания намерена выпускать еще десятки миллионов устройств после того, как займет дополнительную долю до 2030 года. Планы компании Apple также согласуются с амбициями страны «Сделано в Индии» - стать крупным центром производства электроники.

#apple #iphone #технологии #foxconn #индия #devchidable
Источник: bloomberg.com
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