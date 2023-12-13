Федеральная комиссия по связи США подтвердила свое решение от 2022 года отказать спутниковому интернет-подразделению SpaceX в выделении субсидии на широкополосную связь в сельской местности.

Амбициозный проект Илона Маска по созданию спутникового интернета Starlink лишился субсидии Федеральной комиссии по связи США (FCC) в размере $85,5 млн. Финансирование, являющееся частью Фонда цифровых возможностей для сельских районов под названием Rural Digital Opportunity Fund (RDOF), должно было помочь провести широкополосный интернет в недостаточно обслуживаемые сельские районы США.

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В FCC заявили о том, что Starlink не соответствовал всем необходимым критериям и не выполнил основные требования программы. Задача FCC — обеспечить потребителям во всем мире доступ к высокоскоростной широкополосной связи, надежной и доступной по цене. Агентство также несет ответственность за рациональное использование ограниченных государственных средств, предназначенных для расширения доступа к широкополосной связи в сельской местности, а не за финансирование заявителей, которые не отвечают основным требованиям программы.

Со слов председателя FCC Джессика Розенворсель, ведомство провело тщательный юридический, технический и политический анализ. В ходе расследования, FCC определило, что Starlink не справился со своим бременем, чтобы получить право на почти $900 млн в фондах универсального обслуживания в течение почти десяти лет.

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Компания SpaceX стоящая за Starlink и возглавляемая Илоном Маском, заявила в свою очередь о том, что она разочарована и озадачена решением FCC. Глава юридического отдела SpaceX Кристофер Кардачи заявил в письме, направленном в FCC, что Starlink — это единственный жизнеспособный вариант для немедленного подключения многих американцев, которые живут и работают в сельских и отдаленных районах страны. Кардачи отметил и то, что высокоскоростной интернет в такой местности с низкой задержкой был ненадежным, недоступным или совсем отсутствовал.